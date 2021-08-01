Фразы, убивающие мотивацию учеников: какие слова учителя огорчают детей и чем их заменить

Часто ученики могут услышать от учителя токсичные фразы вроде "А голову ты дома не забыл". Эти слова точно не добавляют желания учиться, а наоборот демотивируют, и огорчают школьников. Какие фразы лучше забыть учителям и чем можно заменить оскорбительные слова – читайте в статье.

Фразы учителя, которые убивают мотивацию учеников

"А голову ты дома не забыл?"

Эту фразу слышали еще, наверное, наши бабушки, родители и будут слышать дети. Но всегда такие слова звучат больно и могут огорчить ученика. Ведь иногда в воображении всплывают образы с обезглавленными зомби и чудовищами или литературным безголовым всадником.

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Что взамен могут сказать учителя? Вместо того, чтобы пугать детей – попросите ребенка внимательно проверять нужные вещи вечером. Научите свой класс готовить рюкзак накануне вечером.

"Мог бы и лучше сделать!"

Услышав такую ​​фразу, ребенок считает, что он недостаточно хорош, и большинство класса лучше него. После таких слов ученик вряд ли будет пытаться больше стараться, ведь это демотивирует. После этого можно ожидать равнодушия, образы и отстранения ребенка.

Взамен стоило бы использовать замечательную фразу для вдохновения: "Знаешь, что станет показателем твоей качественной работы? 10 изученных фраз на английском и эссе на два абзаца". Такой вызов ребенок примет с радостью.

"Никто не пойдет на перерыв / домой, пока..."

Такая фраза не сделает учителя ближе к детям, а наоборот – огорчит их. Если педагог хочет научить детей ответственности, то это точно не надо делать через принуждение. Особенно, если вы наказываете весь коллектив за поступок одного ученика.

Ведь в детской психике сформируется представление, что мир – несправедлив, и даже если он все делал правильно – пострадает от действий того, кто все сделал наоборот. И может прекратить стараться. Поэтому просто забудьте эту фразу навсегда.

"Что ты там мычишь? Отвечай нормально!"

Не всегда сравнение детей с коровками-козочками звучит мило и безобидно. Ведь в дальнейшем такие фразы ученики могут использовать как "оружие" против своего сверстника, чтобы самоутвердиться в коллективе.

"Му-му, чего мычишь?", "Коровка Му-у-у-у", "А ты точно пришел по адресу? Я слышал, что коровы живут в стайнях" – вот что может услышать потенциальная "жертва" после того, как учитель перед всем классом унизит школьника. Не говорите такой фразы детям.

"Да что с тобой не так?"

Когда дети услышат такие слова, то чувствуют себя в этот момент "дефектными" и несовершенными. Поэтому лучше переформулировать фразу-унижение на: "Вижу, что тебе трудно / ты запутался. Давай попробуем это решить вместе!"



Фразы учителя иногда могут оскорбить ученика / Фото detivgorode.ua

"А теперь выйди и зайди нормально"

А эта фраза настраивает коллектив учеников на наблюдение смешной сценки с одним действующим лицом, на которое нацелены все взгляды. Часто артистические ученики специально включают своего внутреннего актера, чтобы действительно сделать "выход на бис".

Еще одна сторона медали этой фразы – попытка педагога добавить армейских правил подготовки к школьным будням. Поэтому лучше не "заставлять" ученика, а поговорить с ним лично.

"Да кем ты себя возомнил?"

Этот вопрос может огорчить ребенка, ведь он наполнен высокомерия. В нем читается: "Ты не важен для этого мира". Вместо того, чтобы указывать ребенку его место в жизни, можно сказать: "Твой способ выражать мысли расстраивает меня".

"Не думай, что ты самый умный"

Это еще одна фраза обесценивания. Ведь хороший учитель на самом деле и стремится к тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя умным и способным к победам, а не лузером.

"Что тебя так веселит? Расскажи, посмеемся вместе!"

Это типичная фраза, которая адресуется улыбающемуся ученику во время объяснения серьезной темы. Но унылые и отстраненные выражения лиц не являются показателем успешно усваиваемого материала.

Поэтому, дайте детям шанс на хорошее настроение прямо во время урока. Конечно, речь не идет о случаях, когда школьник "заливается смехом" под партой, но классное настроение детей не стоит портить.

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"Ты слишком умный, я вижу? Давай, становись на мое место и проведи урок!"

Эту фразу можно воспринимать как вызов, а произносится она обычно на тон выше или зловещим голосом. В ней читается и отчаяние, и усталость, и пассивная агрессия.

После таких слов ученики будут чувствовать, что вот-вот может произойти буря с непредсказуемыми последствиями и реагируют тишиной. А ребенок, к которому обращается учитель, стыдливо опустит глаза. Но атмосфера напряжения – это плохой формат для обучения.

Если педагог видит проблему в поведении конкретного ребенка – стоит оставить его на разговор после урока и не демонстрировать негатив всему классу. К тому же, большинство школьников внимательно вас слушали, пока вы не переключили внимание на ученика.

"Ты же девочка!", "Будь тверд, ты парень!", "Чего ревешь, как девочка?"

Подобные гендерные замечания до сих пор можно услышать в стенах школ. Они порождают комплексы и унижают другой пол.

Так, ребятам внушают, что они не имеют права на проявление чувств, а девушкам – что они должны отвечать определенному стандарту, чтобы "быть опрятной, вежливой, ласковой". Тем самым взрослые отбирают у детей право быть собой и исследовать свою личность.