Сотрудник французской компании Interparfums Фредерик Денар пожаловался в суд на свою скучную работу. Мужчина заявил, что она вызывает у него депрессию, и получил за это 50 тысяч евро.

Иногда работники судятся с работодателями из-за слишком тяжелых условий труда. Но здесь ситуация была другая – бывший работник французской компании Interparfums Фредерик Денар решил судиться из-за скучной работы и недостатка обязанностей, потому что это привело к серьезной депрессии, передает The Times.

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Денар рассказал, что в период с 2010 по 2014 год ему поручали только мелкие обязанности вместо серьезной работы по специальности. К примеру, он должен был настроить планшет шефа. "Мне было стыдно получать деньги за то, что я ничего не делаю", – говорит он.

Из-за такой скучной работы мужчина получил выгорание. К тому же, он связывает со стрессом и отсутствием мотивации на работе и появление эпилептических припадков.

Уже в сентябре 2014 года Фредерика уволили из-за длительного отсутствия на рабочем месте. К тому же, юристы сказали, что мужчина им не жаловался на недостаток обязанностей.

Однако Денар в 2016 году подал в суд и потребовал компенсацию от работодателя в размере 360 тысяч евро. Суд два года решал это дело, и впоследствии удовлетворил иск, но только частично – Фредерик получил за скучную работу только 50 000 евро.

Отметим, что сначала суд постановил, что Денар должен заплатить 1000 евро за клевету на бывшего работодателя, но после нескольких лет судебных разбирательств суд принял решение в пользу Денара, присудив ему 50 тысяч евро компенсации.