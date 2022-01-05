Франция предоставляет стипендии для обучения студентов на магистратуре и аспирантуре

Правительство Франции предлагает ежемесячные стипендии для обучения в магистратуре и двойной аспирантуре на 2022-2023 учебный год. Как получить и кто может принять участие – читайте в статье.

Стипендии на обучение во Франции

Стипендия для обучения в магистратуре по любой дисциплине предусматривает выплату 700 евро в месяц в течение 5 – 9 месяцев.

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Обучение в аспирантуре под французско-украинским научным руководством для работы над диссертацией предусматривает три научных стажировки по 3 месяца в течение 3 лет с выплатой 1 415 евро в месяц.

Кроме ежемесячной стипендии в течение месяцев обучения во Франции, стипендиаты правительства Франции получают:

помощь в поиске студенческого жилья в общежитиях (CROUS),

социальное и медицинское страхование на период обучения,

поддержку Campus France в организации пребывания и в административных процедурах,

получат статус стипендиата французского правительства, который дает право на освобождение от оплаты студенческой визы и освобождение от оплаты за зачисление в государственные учреждения Минобразования Франции (например, в университеты).

Кто может получить стипендию

Участие в конкурсе могут принять граждане Украины в возрасте до 30 лет, у которых есть диплом о высшем образовании украинского вуза по степени бакалавр/специалист/магистр.

Стипендии будут предоставляться кандидатам, которые имеют:

высокий уровень академической подготовки,

смогут предоставить качественный и аргументированный учебный проект с обоснованием профессиональной ориентации,

владеют французским и/или английским языками в зависимости от учебного проекта,

выполнят разработку индивидуального студенческого проекта в рамках уже существующего или новосозданного французско-украинского проекта сотрудничества в образовательной или научной сфере.

Как принять участие в конкурсе

Прием документов на конкурс продлится до 13 февраля 2022 года.

Какие документы нужны? Для начала следует заполнить анкету на стипендию магистра или на обучение в двойной аспирантуре.

Подготовить следующие документы (на французском или английском языке в зависимости от учебного проекта):

резюме (максимально одна страница + публикации, формат word или pdf);

четко и подробно изложенный учебный проект (максимум 2 страницы, формат word или pdf);

мотивационное письмо (одна страница);

письмо от французского учебного заведения, которое подтверждает заинтересованность вашей кандидатурой, или письмо о предварительном зачислении (формат pdf);

перевод выписки оценок за последние 4 года обучения (формат word или pdf);

диплом/сертификат о владении французским или английским языком (формат pdf).

Отправить полный пакет документов нужно по электронному адресу coopunivukr@gmail.com

Электронный адрес и тема письма должны быть помечены исключительно латиницей. Название каждого документа должно начинаться с фамилии, например: Kovalenko_СV.pdf; Kovalenko_formulaire.pdf.

После того, как ваше досье было отправлено, следует также написать письмо с заголовком "конкурс стипендий BGF 2022" по адресу karina.okhrimenko@ifu.kiev.ua (это необходимый этап для подтверждения регистрации вашей кандидатуры).

После предварительного отбора комиссией отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование, дата которого будет объявлена ​​позже. Оглашение результатов конкурса состоится в апреле 2022 года.

Для собеседования необходимо иметь удостоверение личности и оригиналы выписок оценок, если собеседование будет проходить очно. Учитывая эпидемическую ситуацию собеседования могут быть проведены онлайн.