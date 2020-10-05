35-летнему воспитателю Сильвену Хелайну из Франции запретили преподавать в детском саду из-за того, что его тело полностью покрыто татуировками. На него пожаловались родители воспитанника заведения.

Об этом сообщает издание Destentor.

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Воспитатель признается, что дети и их родители часто имеют шок, когда впервые его встречают. Однако, по словам педагога, впоследствии воспитанники привыкают к яркому внешнему виду воспитателя и легко находят с ним общий язык.

Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне хорошо. Только когда люди видят меня издалека, они могут подумать обо мне что-то плохое,

- комментирует воспитатель.

Много ли татуировок имеет воспитатель? Татуировкой покрыто все тело мужчины, лицо и даже язык. К тому же, белки его глаз окрашены в черный.



Преподаватель Сильвен Хелайн во Франции / Фото AFR

Хелайн рассказал, что начал делать татуировки в 27 лет, когда во время преподавания в частной школе в Лондоне у него началась "экзистенциальная кризис". С тех пор татуировки стали его страстью. Он провел под иглами тату-мастеров около 460 часов.

Почему ему запретили работать в садике? В прошлом году родители трехлетнего ребенка подали жалобу на воспитателя в органы образования. А все из-за того, что их сыну после встречи с педагогом снились ужасы.

Отметим, что ребенок не учился у Сильвена Хелайна, однако руководство школы все-таки решило отстранить его от работы.

Но несмотря ни на что, воспитатель уверяет, что не бросит выбранную им профессию. "Я воспитатель. И я люблю свою работу", - добавляет он. Кроме того, Хелайн хочет научить детей не оценивать людей только по внешности, национальности, материальному положению или возрасту.