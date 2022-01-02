Как формировать у учащихся лидерские навыки на уроках: практические советы учителям

Эксперты считают лидерство одним из важнейших навыков будущего. Как учителя могут помочь детям формировать лидерские навыки на уроках – читайте в статье.

Образовательный тренер Юлия Супик дала пошаговую инструкцию, как прокачать лидерские навыки учеников.

К теме 12-летний подросток из Великобритании по уровню интеллекта обогнал Эйнштейна

По словам эксперта, лидер – это тот, кто:

создает смыслы,

вдохновляет и мотивирует,

ведет команду,

управляет процессами,

коммуницирует.

Как формировать у учащихся лидерские навыки

Ниже приведены универсальные примеры, как именно интегрировать развитие лидерских навыков на своем уроке.

Работа в команде:

давайте ученикам командные задания;

просите команду определить лидера;

предлагайте детям самостоятельно установить дедлайн выполнения задания.

Умение презентовать свою точку зрения:

дебатируйте и дискутируйте на уроках;

попросите создать мотивирующую речь;

привлекайте детей к презентации своих заданий (домашних или проектных) на уроке;

делайте выступления вроде TedX на 5 минут на тему, которую сейчас изучаете.

Умение анализировать и оценивать:

создавайте на уроках майндмэпы, презентации, таблицы, плакаты;

предложите ученикам самостоятельно оценить свой проект по принципу "Что было хорошо? Что можно улучшить?";

также можно анализировать выступления друг друга.

Умение искать смыслы и мотивировать:

предложите ученикам стать менторами учеников младших классов;

привлекайте детей объяснять друг другу информацию;

после уроков проводите 5 мин рефлексии на тему "Что нового вы узнали? Как можно использовать эту информацию?";

посмотрите несколько видео известных людей: какие смыслы они хотели передать?

Умение решать проблемы:

предложите ученикам список глобальных проблем и попросите самостоятельно или в команде подумать над решением (можно взять 17 целей устойчивого развития);

предложите на уроке проблему, которую нужно решить, и сделайте брейн-шторм.

Как в течение урока применить большинство инструментов?

Юлия Супик предлагает прокачать лидерские навыки учеников, изучая тему экологии. Для этого урока задайте групповое домашнее задание – подготовить презентацию на одну из предложенных тем: "Глобальное потепление", "Загрязнение океанов", "Вырубка лесов", "Переработка мусора", "Альтернативные виды электроэнергии".

Важно, чтобы в одной команде было по меньшей мере трое учеников. Предложите детям определить лидера и выделите 5 минут на уроке для того, чтобы они распределили роли и обязанности и договорились о дедлайнах.

Читайте также Что ученикам в селах мешает учиться и какой они видят идеальную школу: интересное исследование

На уроке пусть каждая команда презентует свою тему. После этого предложите обратиться ко всему классу с каким-то призывом-мотивацией, например: "Друзья, сдавайте мусор на переработку, делайте Землю чище" или "Не будьте равнодушными к экологии, потому что вы ее часть".

В конце урока можно предложить активность, где ученики будут спрашивать друг друга о презентации, чтобы заполнить таблицу. Также можно провести рефлексию на тему "Что нового вы узнали? Как можно использовать эту информацию?".

Таким образом, в течение одного урока можно развить почти все составляющие навыков лидера: командная работа, умение презентовать, анализировать, ставить оценку, вдохновлять и искать смыслы!

Учителя – лидеры

По словам педагога, хороший учитель бесспорно лидер. Ведь именно педагог объясняет детям на уроках, зачем им учить тот или иной материал.

Это учителя вдохновляют детей учиться и мотивируют достигать своих вершин, ведут команду учеников в течение урока, учебного года или всей школьной жизни,

– говорит Юлия Супик.

Именно педагоги помогают строить дружеские отношения в классе и решать конфликты. К тому же, педагоги постоянно общаются с администрацией школы, знают, как детям объяснить сложное простыми словами, и вообще как говорить с ними на их языке.