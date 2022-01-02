Образовательный тренер Юлия Супик дала пошаговую инструкцию, как прокачать лидерские навыки учеников.
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По словам эксперта, лидер – это тот, кто:
- создает смыслы,
- вдохновляет и мотивирует,
- ведет команду,
- управляет процессами,
- коммуницирует.
Как формировать у учащихся лидерские навыки
Ниже приведены универсальные примеры, как именно интегрировать развитие лидерских навыков на своем уроке.
Работа в команде:
- давайте ученикам командные задания;
- просите команду определить лидера;
- предлагайте детям самостоятельно установить дедлайн выполнения задания.
Умение презентовать свою точку зрения:
- дебатируйте и дискутируйте на уроках;
- попросите создать мотивирующую речь;
- привлекайте детей к презентации своих заданий (домашних или проектных) на уроке;
- делайте выступления вроде TedX на 5 минут на тему, которую сейчас изучаете.
Умение анализировать и оценивать:
- создавайте на уроках майндмэпы, презентации, таблицы, плакаты;
- предложите ученикам самостоятельно оценить свой проект по принципу "Что было хорошо? Что можно улучшить?";
- также можно анализировать выступления друг друга.
Умение искать смыслы и мотивировать:
- предложите ученикам стать менторами учеников младших классов;
- привлекайте детей объяснять друг другу информацию;
- после уроков проводите 5 мин рефлексии на тему "Что нового вы узнали? Как можно использовать эту информацию?";
- посмотрите несколько видео известных людей: какие смыслы они хотели передать?
Умение решать проблемы:
- предложите ученикам список глобальных проблем и попросите самостоятельно или в команде подумать над решением (можно взять 17 целей устойчивого развития);
- предложите на уроке проблему, которую нужно решить, и сделайте брейн-шторм.
Как в течение урока применить большинство инструментов?
Юлия Супик предлагает прокачать лидерские навыки учеников, изучая тему экологии. Для этого урока задайте групповое домашнее задание – подготовить презентацию на одну из предложенных тем: "Глобальное потепление", "Загрязнение океанов", "Вырубка лесов", "Переработка мусора", "Альтернативные виды электроэнергии".
Важно, чтобы в одной команде было по меньшей мере трое учеников. Предложите детям определить лидера и выделите 5 минут на уроке для того, чтобы они распределили роли и обязанности и договорились о дедлайнах.
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На уроке пусть каждая команда презентует свою тему. После этого предложите обратиться ко всему классу с каким-то призывом-мотивацией, например: "Друзья, сдавайте мусор на переработку, делайте Землю чище" или "Не будьте равнодушными к экологии, потому что вы ее часть".
В конце урока можно предложить активность, где ученики будут спрашивать друг друга о презентации, чтобы заполнить таблицу. Также можно провести рефлексию на тему "Что нового вы узнали? Как можно использовать эту информацию?".
Таким образом, в течение одного урока можно развить почти все составляющие навыков лидера: командная работа, умение презентовать, анализировать, ставить оценку, вдохновлять и искать смыслы!
Учителя – лидеры
По словам педагога, хороший учитель бесспорно лидер. Ведь именно педагог объясняет детям на уроках, зачем им учить тот или иной материал.
Это учителя вдохновляют детей учиться и мотивируют достигать своих вершин, ведут команду учеников в течение урока, учебного года или всей школьной жизни,
– говорит Юлия Супик.
Именно педагоги помогают строить дружеские отношения в классе и решать конфликты. К тому же, педагоги постоянно общаются с администрацией школы, знают, как детям объяснить сложное простыми словами, и вообще как говорить с ними на их языке.