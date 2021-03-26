В Украине могут изменить формат проведения ВНО, но его не отменят, – Шкарлет
Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что любая информация об отмене ВНО – это фейк. Для учеников 11 класса ВНО отменять не будут, но могут изменить формат его проведения.
Источник:24 канал
Такое мнение глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет высказал во время брифинга. Он еще раз заверил, что ВНО в 2021 году проведут, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
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По его словам, любые слухи об отмене ВНО в связи с эпидемиологической ситуацией в стране являются фейком.
Единственной модернизацией ВНО в 2021 году будет формат его проведения. А вброс относительно отмены ВНО является фейком. На сегодня ВНО является инструментом оценки знаний, усвоенных учащимися во время обучения в школе,
– подчеркнул Сергей Шкарлет.
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Все наши действия основываются на рекомендациях Минздрава, ВОЗ и медицинских профильных организаций, в том числе и за рубежом.
Приоритетом организации обучения в учебных заведениях является:
- соблюдение принципов социального дистанцирования,
- правил гигиены,
- использование средств индивидуальной защиты,
- избегание массового скопления людей.
Поэтому важно, прежде всего, ввести гибкую структуру учебного года, предусмотрев возможность внесения изменений в сроки проведения каникул, начала и окончания семестров с учетом эпидемиологической ситуации,
– добавил Шкарлет.
Министр образования добавил, что в бюджете на 2021 год предусмотрена новая образовательная субвенция в размере 1 миллиарда гривен на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 в школах.
К слову, Минобразования освободило от прохождения ГИА учеников 4 и 9 классов в 2021 году. Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.
Однако, несмотря на отмену ГИА, ВНО в 2021 году не будут отменять. Поскольку, по словам министра образования, прошлогодняя практика показала, что МОН может обеспечить его проведение в безопасных условиях даже во время карантина.
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