Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. По словам Андрея Витренко, согласно позиции МОН, в этой защите они видят проявление академической свободы вузов.

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"В автономном учреждении функционировал специализированный ученый совет, который своим решением признал диссертацию Кивы как соответствующую формальным требованиям, которые выдвигаются к таким научным работам", – сказал он.

При этом Витренко отметил, что МОН пока не получило полный пакет документов для приказа о присвоении Илье Киве звания кандидата наук.

Заместитель министра образования говорит, что от процедуры к процедуре подтверждение решения ученого совета аттестационной комиссией МОН будет еще преодолен долгий путь.

Сейчас в Минобразования еще не поступил полный пакет документов от ученого совета. На его подготовку выделено время, пусть вуз и ученый совет предоставят перечень документов, и мы будем проводить всесторонний анализ диссертации,

– подчеркнул Витренко.

Он признался, что о защите диссертации узнал из СМИ. "В Украине ежедневно происходит несколько десятков защит, есть специализированные отделы, которые это отслеживают, там проведена стенограмма, запись, будем все анализировать", – подытожил Андрей Витренко.

К слову, депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению по теме "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Члены комиссии единогласно проголосовали "за".

Но Анна Новосад заявила, что научную степень Кивы еще должна утвердить аттестационная комиссия МОН.