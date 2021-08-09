Поборы, школьная форма и зарплата учителей: 8 мифов о школе, которые надо забыть

К началу нового учебного года эксперты рассказали несколько мифов о школе. Некоторые ученики и родители продолжают в них верить, но на самом деле их лучше забыть.

Мифы о школе

Миф №1: Школа – второй дом, а учительница – вторая мама

Взрослые до сих пор в это верят и пытаются убедить в этом детей. Да, ученики много времени проводят в школе, но с таким же успехом взрослым можно считать вторым домом работу, а руководителя – вторым отцом.

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Поэтому здесь все логично с поборами. Потому что если школа – это второй дом, то его надо ремонтировать собственными силами и обеспечивать всем необходимым.

А если учительница – вторая мама, то ее нужно слушаться и со всем соглашаться. Поэтому, часто дети могут терпеть обиды и унижения педагогов.

Миф №2: Денег нет, надо помочь

Ситуация с миллиардными остатками образовательной субвенции повторяется снова и снова. Средства из государственного бюджета перечисляют в регионы, а в конце года миллиарды гривен остаются неиспользованными. А это значит, что города сэкономили на учебных заведениях.

Вместе с тем согласно опросу родителей, в годы, когда расходы на образование увеличивались, суммы поборов совсем не уменьшались, иногда даже росли. Поэтому родители постоянно дают деньги на ремонт или книги и тому подобное.

Миф №3: Коммунальная (частная) школа

У многих родителей складывается ошибочное впечатление, что их дети ходят не в коммунальную, а в какую-то частную школу, за которую постоянно нужно доплачивать: то в фонд класса, то в фонд школы и тому подобное.

Если ваш ребенок идет в школу, то с вероятностью 98% это будет школа коммунальная. Полное общее среднее образование в ней является бесплатным, без взносов в мифические фонды.



Мифы о школе / Фото НУШ

Зато частных школ в Украине – до 2% от общего количества всех школ, и это примерно 250 заведений. Коммунальных (то есть, принадлежащих общине) – почти 15 тысяч, государственных – всего 10.

Миф №4: Если бы у учителей была большая зарплата

Некоторые родители считают, что если бы учителя получали большую зарплату, то они бы лучше учили или относились к детям.

Но дело в том, что от увеличения зарплаты профессионалами не становятся, знания и умения вместе с гривной не приходят. Так же, как и любовь или уважение к детям,

– говорит юрист Роман Бондаренко.

К тому же, у многих родителей заработная плата не больше, чем у учителей, но об этом почему-то забывают.

Миф №5: Дети должны убирать в школе

Да, детей надо приучать к труду, чтобы ценили чужой труд, но это не значит, что учителя должны заставлять учеников убирать.

Эксперимент с приучением к труду в украинских школах длился десятки лет. Но несмотря на это на улицах множество мусора, поэтому бывшие школьники так и не научились убирать с собой.

К тому же, новый санитарный регламент не предусматривает привлечение школьников к мытью полов и окон, а также использование ими моющих и дезинфицирующих средств.

Миф №6: Школьная форма дисциплинирует

Школьная форма может дисциплинировать, как наручники на руках и ногах. Ведь она сдерживает движения и не дает возможности свободно двигаться.

Также не стоит думать, что школьная форма дисциплинирует, что все – одинаковые. Но, по словам экспертов, не надо путать единообразие и равенство. И одинаковой формой социальное неравенство не одолеть.

К тому же, все дети разные, и очень хотелось бы, чтобы каждый ребенок сохранил свою индивидуальность и способность к мышлению.

Миф №7: Авторитет учителя упал, их никто не уважает

Эксперты утверждают, что авторитет учителя "падает" в первую очередь благодаря самым учителям. Ведь некоторые из них могут издеваться и оскорблять детей. Есть и другая категория "молчунов", которые знают о буллинге над детьми, но молчат. Потому что для них дети имеют меньшее значение, чем их собственный комфорт.

Но те учителя, которые любят и уважают детей, получают взамен любовь и уважение детей и родителей. То есть авторитет у настоящих профессионалов почему-то не падает, а наоборот – растет.

Миф №8: Дети сейчас не такие

Эту фразу можно услышать от учителей, которые не могут найти общий язык с детьми или поощрить их к обучению. Им легче обвинить детей в "нетаковости", чем научить, как правильно.

Было бы странно, если бы врачи жаловались, что пациенты сейчас не такие. Но простите, других не завезли. Поэтому надо учить (лечить) тех, которые есть сейчас. Потому что общество наняло вас на работу именно для этих детей. Других не будет,

– говорит Бондаренко.

По его словам, надо порадоваться, что дети сейчас "не такие", потому что именно они способны изменить этот мир к лучшему.