Добавим, что в сегменте общественных наук первое место получил социологический факультет Харьковский национальный университет им. Каразина. В целом, этот ВУЗ представлен в рейтинге 14 раз.
Важно Лучшие вузы мира: украинские университеты оказались в списках международных рейтингов
Специалисты определили по 10 лучших факультетов в 10 самых популярных специальностях. Всего в рейтинге фигурируют 25 университетов из восьми городов Украины, в том числе два – частные.
Так, 90% лучших факультетов расположены в Киеве, Львове и Харькове, 95% являются частью государственных университетов. Но ситуация меняется. Вступительный балл в лучшие частные ВУЗы выше, чем в большинство государственных.
Университеты с лучшими факультетами / Фото Forbes
Факультеты ВУЗов в Киеве
16 подразделений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вошели в рейтинг. В частности:
- Институт права – направление "Право";
- Институт филологии – "Гуманитарные науки";
- Экономический факультет – "Экономика";
- Институт высоких технологий – "Естественные науки";
- Факультет компьютерных наук и кибернетики – "Компьютерные науки и ИТ";
- Институт международных отношений;
- Факультет социологии;
- Исторический факультет;
- Философский факультет;
- Институт журналистики;
- Факультет психологии;
- Физический факультет;
- Механико-математический факультет;
- Химический факультет;
- Географический факультет;
- Учебно-научный институт "Институт биологии и медицины".
С КПИ им И. Сикорского в рейтинг вошли:
- Факультет прикладной математики;
- Факультет информатики и вычислительной техники;
- Факультет прикладного системного анализа;
- Факультет биомедицинской инженерии;
- Физико-технический факультет;
- Физико-математический факультет;
- Факультет социологии и права;
- Факультет биотехнологий и биотехники;
- Инженерно-химический факультет и другие.
Какие еще киевские ВУЗы вошли в рейтинг факультетов Forbes? НУ "Киево-Могилянская академия", Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Национальный медицинский университет им. А. Богомольца и другие.
Факультеты вузов во Львове
В рейтинге упомянуты 9 институтов с НУ "Львовская политехника", 8 факультетов ЛНУ им. Ивана Франко, 4 факультета Украинского католического университета и два ЛНМУ им. Даниила Галицкого.
В частности, с "Львовской политехники" в рейтинг вошли:
- Институт права, психологии и инновационного образования;
- Институт экономики и менеджмента;
- Институт прикладной математики и фундаментальных наук;
- Институт химии и химических технологий;
- Институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники;
- Институт устойчивого развития имени Вячеслава Черновола;
- Институт администрирования и последипломного образования;
- Институт компьютерных наук и информационных технологий;
- Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии.
С ЛНУ им. Ивана Франко в рейтинг вошли:
- Механико-математический факультет;
- Факультет прикладной математики и информатики;
- Факультет управления финансами и бизнеса;
- Юридический факультет;
- Факультет международных отношений;
- Факультет иностранных языков;
- Философский факультет;
- Экономический факультет.
С Украинского католического университета в рейтинг вошли:
- Факультет прикладных наук УКУ;
- Гуманитарный факультет;
- Факультет общественных наук;
- Факультет наук о здоровье.
С ЛНМУ им. Даниила Галицкого в рейтинг вошли:
- Медицинский №1;
- Стоматологический.
Факультеты вузов в Харькове
В рейтинг Forbes попали 19 факультетов харьковских вузов.
В частности, с ХНУ им. Василия Каразина в рейтинг вошли:
- Социологический факультет;
- Факультет психологии;
- Исторический факультет;
- Философский факультет;
- Факультет иностранных языков;
- Экономический факультет;
- Биологический факультет;
- Химический факультет;
- Факультет геологии, географии, рекреации и туризма;
- Факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса;
- Учебно-научный институт "Физико-технический факультет";
- Факультет математики и информатики;
- Факультет радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем.
Из оставшихся вузов Харькова только по одному факультету попало в этот рейтинг.
По каким критериям определили рейтинг факультетов
- средний балл ВНО (35%): средний балл поступающих по бюджетному заказу (более 190 баллов) и средний балл поступающих на контрактной основе (выше 180 баллов);
- рейтинг университета (25%): оценки университета по международным и национальными рейтингам, количество публикаций, количество цитирований и индекс Хирша;
- инфраструктура (15%): местоположение факультетов, их состояние (состояние зданий, материально-техническая база и кампусы), оценка деканов (ученая степень, ученое звание, публичные сообщения о недоброчестности);
- экспертная оценка (25%): 48 опрошенных экспертов.