Добавим, что в сегменте общественных наук первое место получил социологический факультет Харьковский национальный университет им. Каразина. В целом, этот ВУЗ представлен в рейтинге 14 раз.

Важно Лучшие вузы мира: украинские университеты оказались в списках международных рейтингов

Специалисты определили по 10 лучших факультетов в 10 самых популярных специальностях. Всего в рейтинге фигурируют 25 университетов из восьми городов Украины, в том числе два – частные.

Так, 90% лучших факультетов расположены в Киеве, Львове и Харькове, 95% являются частью государственных университетов. Но ситуация меняется. Вступительный балл в лучшие частные ВУЗы выше, чем в большинство государственных.

Рейтинг факультетів
Университеты с лучшими факультетами / Фото Forbes

Факультеты ВУЗов в Киеве

16 подразделений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вошели в рейтинг. В частности:

  • Институт права – направление "Право";
  • Институт филологии – "Гуманитарные науки";
  • Экономический факультет – "Экономика";
  • Институт высоких технологий – "Естественные науки";
  • Факультет компьютерных наук и кибернетики – "Компьютерные науки и ИТ";
  • Институт международных отношений;
  • Факультет социологии;
  • Исторический факультет;
  • Философский факультет;
  • Институт журналистики;
  • Факультет психологии;
  • Физический факультет;
  • Механико-математический факультет;
  • Химический факультет;
  • Географический факультет;
  • Учебно-научный институт "Институт биологии и медицины".

С КПИ им И. Сикорского в рейтинг вошли:

  • Факультет прикладной математики;
  • Факультет информатики и вычислительной техники;
  • Факультет прикладного системного анализа;
  • Факультет биомедицинской инженерии;
  • Физико-технический факультет;
  • Физико-математический факультет;
  • Факультет социологии и права;
  • Факультет биотехнологий и биотехники;
  • Инженерно-химический факультет и другие.

Какие еще киевские ВУЗы вошли в рейтинг факультетов Forbes? НУ "Киево-Могилянская академия", Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Национальный медицинский университет им. А. Богомольца и другие.

Факультеты вузов во Львове

В рейтинге упомянуты 9 институтов с НУ "Львовская политехника", 8 факультетов ЛНУ им. Ивана Франко, 4 факультета Украинского католического университета и два ЛНМУ им. Даниила Галицкого.

В частности, с "Львовской политехники" в рейтинг вошли:

  • Институт права, психологии и инновационного образования;
  • Институт экономики и менеджмента;
  • Институт прикладной математики и фундаментальных наук;
  • Институт химии и химических технологий;
  • Институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники;
  • Институт устойчивого развития имени Вячеслава Черновола;
  • Институт администрирования и последипломного образования;
  • Институт компьютерных наук и информационных технологий;
  • Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии.

С ЛНУ им. Ивана Франко в рейтинг вошли:

  • Механико-математический факультет;
  • Факультет прикладной математики и информатики;
  • Факультет управления финансами и бизнеса;
  • Юридический факультет;
  • Факультет международных отношений;
  • Факультет иностранных языков;
  • Философский факультет;
  • Экономический факультет.

С Украинского католического университета в рейтинг вошли:

  • Факультет прикладных наук УКУ;
  • Гуманитарный факультет;
  • Факультет общественных наук;
  • Факультет наук о здоровье.

С ЛНМУ им. Даниила Галицкого в рейтинг вошли:

  • Медицинский №1;
  • Стоматологический.

Факультеты вузов в Харькове

В рейтинг Forbes попали 19 факультетов харьковских вузов.

В частности, с ХНУ им. Василия Каразина в рейтинг вошли:

  • Социологический факультет;
  • Факультет психологии;
  • Исторический факультет;
  • Философский факультет;
  • Факультет иностранных языков;
  • Экономический факультет;
  • Биологический факультет;
  • Химический факультет;
  • Факультет геологии, географии, рекреации и туризма;
  • Факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса;
  • Учебно-научный институт "Физико-технический факультет";
  • Факультет математики и информатики;
  • Факультет радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем.

Из оставшихся вузов Харькова только по одному факультету попало в этот рейтинг.

По каким критериям определили рейтинг факультетов

  • средний балл ВНО (35%): средний балл поступающих по бюджетному заказу (более 190 баллов) и средний балл поступающих на контрактной основе (выше 180 баллов);
  • рейтинг университета (25%): оценки университета по международным и национальными рейтингам, количество публикаций, количество цитирований и индекс Хирша;
  • инфраструктура (15%): местоположение факультетов, их состояние (состояние зданий, материально-техническая база и кампусы), оценка деканов (ученая степень, ученое звание, публичные сообщения о недоброчестности);
  • экспертная оценка (25%): 48 опрошенных экспертов.