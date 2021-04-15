Добавим, что в сегменте общественных наук первое место получил социологический факультет Харьковский национальный университет им. Каразина. В целом, этот ВУЗ представлен в рейтинге 14 раз.

Важно Лучшие вузы мира: украинские университеты оказались в списках международных рейтингов

Специалисты определили по 10 лучших факультетов в 10 самых популярных специальностях. Всего в рейтинге фигурируют 25 университетов из восьми городов Украины, в том числе два – частные.

Так, 90% лучших факультетов расположены в Киеве, Львове и Харькове, 95% являются частью государственных университетов. Но ситуация меняется. Вступительный балл в лучшие частные ВУЗы выше, чем в большинство государственных.



Университеты с лучшими факультетами / Фото Forbes

Факультеты ВУЗов в Киеве

16 подразделений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко вошели в рейтинг. В частности:

Институт права – направление "Право";

Институт филологии – "Гуманитарные науки";

Экономический факультет – "Экономика";

Институт высоких технологий – "Естественные науки";

Факультет компьютерных наук и кибернетики – "Компьютерные науки и ИТ";

Институт международных отношений;

Факультет социологии;

Исторический факультет;

Философский факультет;

Институт журналистики;

Факультет психологии;

Физический факультет;

Механико-математический факультет;

Химический факультет;

Географический факультет;

Учебно-научный институт "Институт биологии и медицины".

С КПИ им И. Сикорского в рейтинг вошли:

Факультет прикладной математики;

Факультет информатики и вычислительной техники;

Факультет прикладного системного анализа;

Факультет биомедицинской инженерии;

Физико-технический факультет;

Физико-математический факультет;

Факультет социологии и права;

Факультет биотехнологий и биотехники;

Инженерно-химический факультет и другие.

Какие еще киевские ВУЗы вошли в рейтинг факультетов Forbes? НУ "Киево-Могилянская академия", Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Национальный медицинский университет им. А. Богомольца и другие.

Факультеты вузов во Львове

В рейтинге упомянуты 9 институтов с НУ "Львовская политехника", 8 факультетов ЛНУ им. Ивана Франко, 4 факультета Украинского католического университета и два ЛНМУ им. Даниила Галицкого.

В частности, с "Львовской политехники" в рейтинг вошли:

Институт права, психологии и инновационного образования;

Институт экономики и менеджмента;

Институт прикладной математики и фундаментальных наук;

Институт химии и химических технологий;

Институт телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники;

Институт устойчивого развития имени Вячеслава Черновола;

Институт администрирования и последипломного образования;

Институт компьютерных наук и информационных технологий;

Институт компьютерных технологий, автоматики и метрологии.

С ЛНУ им. Ивана Франко в рейтинг вошли:

Механико-математический факультет;

Факультет прикладной математики и информатики;

Факультет управления финансами и бизнеса;

Юридический факультет;

Факультет международных отношений;

Факультет иностранных языков;

Философский факультет;

Экономический факультет.

С Украинского католического университета в рейтинг вошли:

Факультет прикладных наук УКУ;

Гуманитарный факультет;

Факультет общественных наук;

Факультет наук о здоровье.

С ЛНМУ им. Даниила Галицкого в рейтинг вошли:

Медицинский №1;

Стоматологический.

Факультеты вузов в Харькове

В рейтинг Forbes попали 19 факультетов харьковских вузов.

В частности, с ХНУ им. Василия Каразина в рейтинг вошли:

Социологический факультет;

Факультет психологии;

Исторический факультет;

Философский факультет;

Факультет иностранных языков;

Экономический факультет;

Биологический факультет;

Химический факультет;

Факультет геологии, географии, рекреации и туризма;

Факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса;

Учебно-научный институт "Физико-технический факультет";

Факультет математики и информатики;

Факультет радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем.

Из оставшихся вузов Харькова только по одному факультету попало в этот рейтинг.

По каким критериям определили рейтинг факультетов