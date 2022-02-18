На фоне агрессии России: в детсадах и школах готовят укрытия на случай опасности

Заявления о возможном нападении России держат в напряжении города Украины. На местах активно прорабатывают разные планы действий в случае чрезвычайной ситуации.

В детских садах и школах работники настороже. Там готовятукрытия и проговаривают с детьми, как действовать в случае опасности, сообщает 24 канал.

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Как устроены укрытия для детей

В одном из детсадов в спальном районе Львова также обустроили укрытие. Как рассказала его заведующая, там есть все необходимое для чрезвычайной ситуации: фонарики, вода, аптечка, бумага и т.д.

Также в укрытии есть маленькие кресла и скамейки, чтобы рассадить малышей.

Садик вмещает 260 детей. Соответственно он был построен для того, чтобы принять такое количество человек,

– рассказала директор детсада №163 Олеся Мацькив.

Снаружи путь к укрытию обозначен стрелками. Каждая садовая группа имеет свой выход. Со второго этажа при необходимости будут выходить по пожарной лестнице.

В детсадах и школах готовят укрытие на случай чрезвычайных ситуаций: смотрите видео

Как все объясняют детям

Работники детского сада говорят с родителями, чтобы они знали, где искать своих малышей на случай, если исчезнет телефонная и интернет связь. Однако о том, как себя вести, необходимо рассказывать и детям.

"Воспитатели проговаривают очень-очень осторожно такие вещи. Они могут гулять, например, и обращать как-то слегка внимание, что за помещение там. Однако ни в коем случае не давить на детей и не запугивать в такой форме, что, мол, мы должны пойти вниз, потому что там будут происходить такие вещи, которые очень опасны для вашей жизни", – подчеркнула заведующая.

В укрытии есть питьевая вода на случай чрезвычайной ситуации / Скриншот с видео 24 канала

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Школьникам демонстрируют необходимые умения

Школьникам о возможной опасности рассказывают не в игровой форме. Им на практике демонстрируют умения, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации.

Мы интегрируем то, как себя вести, основы медицинских знаний, стрессоустойчивость, психологические аспекты, а также правила поведения в различных ситуациях, в частности экстремальных, в наш учебный процесс,

– рассказала заместитель директора Лицея имени Ивана Пулюя Людмила Сакович.

В целом к ​​экстренным ситуациям готовы почти все школы и детсады Львова. Впрочем, есть и такие, которые не имеют собственного укрытия.

"В тех учебных заведениях, где нет подвального помещения, за ними назначена территория – такое подвальное помещение, которое будет для них укрытием", – заявила исполняющая обязанности начальницы городского управления образования Леся Васюта.

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В учебных заведениях к экстренным ситуациям готовы. Однако там надеются, что применять соответствующие навыки в реальной жизни не придется.