Всего выделяют 18 основных фондовых бирж, объем капитализации которых измеряется в миллиардах и даже десятках триллионов долларов. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала всю полезную информацию, которую нужно знать о мировых и украинских фондовых биржах.

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Что такое фондовая биржа

Фондовая биржа – это организованная торговая площадка, на которой осуществляется торговля ценными бумагами, и которая сосредотачивает их спрос и предложение. Основными видами ценных бумаг, которые находятся в обороте на биржах, являются акции, облигации, государственные долговые обязательства и тому подобное.

Появление фондового рынка связывают с деятельностью итальянских купцов еще в XIII – XIV веках, когда происходил переход от бартерной системы к системе свободной торговли. Договора давали возможность быстро покупать и продавать товары на основе предварительных заказов.

Первая биржа ценных бумаг была открыта в 1602 году в Нидерландах. Кроме операций с государственными долговыми расписками здесь начали впервые проводить публичные подписки на акции, а уже в XVIII веке эту биржу перенесли в столицу Великобритании – Лондон.

В Украине первая фондовая биржа была зарегистрирована в конце октября 1991 года, а первые торги состоялись 6 февраля 1992 года. Она функционирует до сих пор под названием "Украинская фондовая биржа", однако ее рыночная капитализация на сегодняшний день не является такой же большой, как в некоторых новых фондовых площадок.

Как возникли фондовые биржи / Фото Pexels

Как работают фондовые биржи

Фондовые биржи имеют сложную структуру и механизмы, позволяющие осуществлять покупку и продажу ценных бумаг. Торговая система собирает заявки и регистрирует сделки. Расчетная палата ведет учет капиталовложений всех участников. Депозитарный центр контролирует и осуществляет обмен ценных бумаг с одного счета на другой. Маркетмейкеры поддерживают уровень цен.

Задачи и функции фондовых бирж:

организация торгов и обеспечение одинаковых инструментов и правил для всех участников;

оценка качества акций и контроль цен, обеспечение ликвидности инвестиций;

аналитические отчеты и прогнозы рынка для участников торгов;

реализация и контроль исполнения сделок.

Участники фондовых бирж

Компании выходят на фондовые биржи, чтобы привлечь для своего развития инвестиции, и на рынке их называют эмитентами. Перед выпуском ценных бумаг эмитенты оценивают, сколько им нужно денег и в каком формате. Здесь для них существует два варианта:

предложить инвесторам процент от их вложений – в таком случае эмитент выпускает облигации;

предложить вкладчикам стать совладельцами компании – тогда эмитент выпускает ценные бумаги в виде акций.

Еще один участник фондовой биржи – инвестор. Инвесторы вкладывают деньги, покупая ценные бумаги с целью получения прибыли. Однако самостоятельно приобрести акции или облигации напрямую в компании инвесторы не могут.

Здесь на помощь приходит третий участник рынка – брокер, который играет роль регулятивного и коммуникационного посредника между эмитентом и инвестором.

Как работают фондовые биржи / Фото Pexels

Мировые фондовые биржи

Всего существует более 200 биржевых институтов ценных бумаг. Самые известные и самые большие расположены в Соединенных Штатах Америки, Европе и Азии. В 10 фондовых бирж с наибольшим оборотом капитала входят:

NYSE

Нью-Йоркская биржа расположена на Уолл-стрит, и была основана еще в 1817 году. Рыночная капитализация NYSE в сентябре 2019 составила 32 триллиона долларов, что занимает 40% от общей стоимости акций на мировом фондовом рынке.

Здесь зарегистрированы более 2 400 компаний из разных отраслей, в частности финансов, здравоохранения, потребительского товарооборота и энергетики.

Фондовая биржа на Уолл-стрит / Фото Pexels

NASDAQ

Вторая по объему и популярности фондовая биржа NASDAQ также расположена в Нью-Йорке, на популярной площади Таймс-сквер. NASDAQ основали в 1971 году, и она стала первой электронной биржей в мире.

В сентябре 2019 года рыночная капитализация биржи достигла 12 триллионов долларов, что делает ее второй по величине в мире после NYSE. Именно здесь сосредоточена наибольшая доля акций эмитентов в области технологий. Участниками NASDAQ являются такие ведущие компании, как Apple, Microsoft, Facebook и Tesla.

TSE

Японская биржа TSE была основана в Токио в 1878 году. В сентябре 2019 рыночная капитализация биржи достигла 6 триллионов долларов. Эмитентами биржи являются такие популярные компании и корпорации, как Honda Motor, Toyota Motor, Sony Corp и тому подобные.

SSE

Китайская биржа SSE была основана в 1866 году и расположена в Шанхае. Рыночная капитализация биржи в сентябре 2019 достигла 5 триллионов долларов. Здесь котируются ценные бумаги крупнейших предприятий Поднебесной, в частности Промышленно-торгового и Сельскохозяйственного банков страны.

Фондовая биржа в Шанхае / Фото currency.com

SEHK

Еще одна китайская биржа в Гонконге закрывает пятерку лидеров по объему капитализации. В сентябре 2019 SSE имела показатель в 4,46 триллиона долларов. Некоторые эмитенты биржи входят в список 20 крупнейших корпораций мира.

LSE

Лондонская биржа LSE была основана в 1801 году и является одной из старейших инвестиционных площадок. Рыночная капитализация биржи в сентябре 2019 достигла 4,38 триллиона долларов. Эмитентами являются более 3 000 компаний, расположенных в более чем 70 странах.

Euronext

Нидерландская фондовая биржа Euronext расположена в Амстердаме, но охватывает почти всю Европу. Ее создали в 2000 году для лучшего понимания экономики Европы, а торги ведутся исключительно в евро.

Рыночная капитализация биржи составляет 4,46 триллиона долларов, а множество эмитентов являются представителями отраслей моды и машиностроения, в частности компании Christian Dior и Renault.

Модный дом Dior является эмитентом биржи Euronext / Фото Pixabay

SZSE

Шэньчжэньская биржа SZSE является третьей по величине в Китае и восьмой в мире. Ее капитализация по состоянию на сентябрь 2019 года составила 3,49 триллиона долларов.

TSX

Канадская фондовая биржа TSX расположена в Торонто, и была основана еще в 1852 году. На ней выставлены ценные бумаги более 1 500 компаний. В сентябре 2019 года рыночная капитализация TSX достигла 2,29 триллиона долларов.

FWB

Немецкая фондовая биржа FWB считается одной из первых фондовых площадок в истории. В сентябре 2019 года рыночная капитализация биржи составила 2,22 триллиона долларов. Эмитентами FWB являются такие известные компании, как Adidas и BMW.

Одна из старейших фондовых бирж расположена во Франкфурте / Фото Pexels

Украинские фондовые биржи

В том же 2019 году интернет-ресурс Masterforex-V составил рейтинг 60 бирж мира по объемам рыночной капитализации. Согласно ему, "Украинская биржа" (UX) заняла предпоследнее, 59 место, с капитализацией в размере 3,93 миллиарда долларов.

Сейчас в Украине действует 11 биржевых площадок, главные офисы которых расположены в Киеве, Днепре и Николаеве. Однако всего на 3 фондовые биржи в нашей стране припадает 99,9% от всего объёма договоров с ценными бумагами.

ПФТС

Первая Фондовая Торговая Система (ПФТС) – один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Биржа основана в 1996 году, и осуществляет торги такими ценными бумагами:

облигациями внутренних и внешних государственных займов;

облигациями предприятий и местных займов;

казначейских обязательств Украины;

сберегательных и инвестиционных сертификатов.

Членами ПФТС по состоянию на 2019 год были 64 профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности ведущие банки и инвестиционные компании. В списке биржи насчитывается 507 ценных бумаг, а акционерами ПФТС являются 124 физические и юридические лица.

Индекс биржи принято считать показателем общей финансовой ситуации Украины.

"Украинская биржа"

Инициатором создания UX стала Московская биржа, которая на момент запуска "Украинской биржи" в 2008 году владела 49% акций. Остальные 51% распределились между 21 украинской компанией. Сейчас членами биржи являются 67 участников, среди которых ряд украинских банков, в частности Укргазбанк, ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк и другие.

"Перспектива"

Фондовая биржа "Перспектива" расположена в Днепре, и была основана в 2006 году. В 2020 году чистая прибыль "Перспективы" составила 82 000 гривен, а по состоянию на 2017 год объемы торгов составляли 127 410, 01 миллиона гривен. Эмитентами биржи являются более 150 компаний.

Торги на украинских фондовых биржах / Фото Pexels

Как стать инвестором на фондовой бирже

В Украине физическим лицам можно инвестировать в акции и облигации с помощью брокеров. Большинство посредников предлагают свои услуги с минимальным денежным вкладом от 1 000 гривен.

Акции иностранных компаний украинцы могут покупать, если имеют открытый банковский счет в странах, на бирже которых ведутся торги. Если его нет, тогда необходимо приобрести электронную валютную лицензию.

Перевести на иностранный счет можно до 50 000 долларов при условии предоставления документов, подтверждающих законное происхождение средств.

Для входа на иностранную биржу необходимо не менее 10 000 долларов, однако украинские субброкеры (посредники с иностранными брокерами) также допускают меньшие суммы для старта торгов.

Выбирая брокера, необходимо внимательно перечитывать все условия и пункты, указанные в договорах. Распечатать документы помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые являются очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Кроме этого, принтеры Canon просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволят без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

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