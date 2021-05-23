Физические упражнения помогают детям лучше учиться и контролировать эмоции: новое исследование

Ученые из Великобритании обнаружили, что физические упражнения могут помогать школьникам управлять своими эмоциями и поведением. Активность также оказывает большое влияние на успеваемость учащихся в учебе.

Чтобы это выяснить, ученые Кембриджского университета провели анализ лонгитюдного исследования детей, рожденных в Великобритании в 2000 – 2001 годах. Основываясь на сообщениях родителей и учителей, исследователи оценили саморегуляцию эмоций и поведение более чем у 4000 детей в возрасте 7, 11 и 14 лет.

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Конструкцию саморегуляции исследователи разделили на эмоциональную регуляцию – контроль своих мыслей и чувств, и поведенческую – управление своими действиями для достижения цели. Физическую активность измеряли как субъективно – с помощью самоотчета, так и объективно – через датчики движения, которые носили участники исследования.

Что выяснили ученые

Исследователи выяснили, что у более активных детей было меньше перепадов настроения и эмоциональных вспышек. Влияние физических упражнений на эмоциональную регуляцию было сильнейшим среди 7-летних, что свидетельствует о том, что способность управлять эмоциями играет большую роль в раннем детстве.

Однако, когда исследователи проанализировали социально-экономический статус, положительная корреляция между физической активностью и эмоциональной регуляцией испарялась. По мнению ученых, это связано с тем, что дети с низким уровнем благополучия имеют меньше возможностей заниматься в спортивных кружках, таких как плавание, танцы, гимнастика и тому подобное. Поэтому ученые сделали вывод, что богатство и другие преимущества оказывают сильное влияние на эмоциональный контроль детей.

На эмоциональный контроль детей влияет благополучие семьи / Фото nus

Затем исследователи изучили косвенную взаимосвязь между физическими упражнениями и показателями обучения и обнаружили, что эффекты саморегуляции различались между возрастными группами. А именно:

В 7 лет учебный прогресс имел положительное соотношение с эмоциональным самоконтролем.

К 11 годам академические показатели у детей были теснее связаны с поведенческим самоконтролем.

И в обеих возрастных группах эти эффекты ухудшались среди учащихся с более низким социально-экономическим статусом.

Данные про академические достижения 14-летних были недоступны, поскольку в этой возрастной группе когортное исследование сосредоточило внимание на психическом здоровье, речевом развитии и профессиональных стремлениях.

Выводы ученых

Когда на фоне пандемии COVID-19 школы постепенно вернутся в привычный режим, ученые не рекомендуют жертвовать физическим воспитанием, игровым процессом и перерывами ради компенсации потерянного учебного времени. Ведь, по словам ученых, ум, тело и окружающая среда взаимосвязаны и влияют друг на друга.



Школы не должны отказываться от физического воспитания / Фото shutterstock