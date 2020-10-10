Глава правительства Финляндии на один день уступила место 16-летней школьнице. Также свои места для девушек предоставили ректоры университетов, генеральные директора компаний и тому подобное.

Такая смена главы правительства происходит в стране в рамках программы Girls Takeover по случаю Международного дня девушек от ООН, который отмечают 11 октября, передает офис премьер-министра Финляндии.

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В этот день девушки во всем мире занимают места лидеров в различных общественных сферах. В 2020 году тема программы – влияние технологий на гендерное равенство.

В течение одного дня место премьера Финляндии Санны Марин заняла 16-летняя активистка Ааве Мурто, которая интересуется вопросами климата и прав человека. Она обсудила с чиновницей вопрос большего вовлечения девушек в сферу технологий.

Интересно, что школьница даже встретилась с министром по развитию сотрудничества и внешней торговли, канцлером юстиции и членом парламента.

К слову, своими места девушкам на день уступили также ректоры финских университетов, главные редакторы некоторых медиа, генеральные директора коммерческих компаний и тому подобное. Финляндия берет участие в акции Girls Takeover уже в четвертый раз. В прошлом году девушки заняли должности 1 800 лидеров в более 60 странах мира.