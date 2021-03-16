Выстраивание общества, в котором обычный человек не испытывает финансового стресса, начинается с развития финансовой грамотности населения. Хотя 2020 год сопровождался крупнейшими за последнее время финансовыми проблемами граждан, именно пандемия COVID-19 указала на слабые места в области денежного образования.

Генеральный директор американской компании Dream Exchange Джо Чекала отмечает, что прямым путем к повышению уровня финансовой грамотности людей есть формирование нового фондового рынка и демократизация денежного оборота.

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3 мировые проблемы, которые нужно решить

По мнению американского предпринимателя, людям во всем мире необходимо научиться понимать, как вообще создается капитал, и как происходит круговорот денег. Директор Dream Exchange выделяет 3 общие проблемы, с которыми, как он считает, необходимо бороться незамедлительно:

Низкий уровень финансовой грамотности студентов, которые в школах не учили ничего о деньгах, и сейчас не умеют управлять собственными средствами. Плохие показатели образованности граждан многих стран, которые не обладают базовыми навыками финансовой грамотности. Большая сумма денег, которую люди теряют из-за ложных финансовых решений по расходам и рискованные инвестиции.

За 120 лет мир настолько кардинально изменился, что трудно даже представить, что до сих пор есть люди, которые не прогрессируют финансово, а едва ли выживают,

– высказывается Джо Чекала.

Предприниматель отмечает, что простым людям необходимо дать возможность выхода на международные фондовые рынки, рассказать об алгоритмах и принципах их функционирования. Теорию всегда необходимо сочетать с практикой, а финансовая грамотность должна быть обязательной в образовательных учреждениях и на предприятиях.