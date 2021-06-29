Финансы и инвестиции: 5 "самых дорогих" ошибок, которые делает молодежь
Источник:The Economic Times
Неудачная инвестиция или необдуманная дорогостоящая покупка – каждый хоть раз в жизни делал нечто подобное. В начале взрослой жизни молодежь является самой уязвимой категорией населения, когда говорится о финансах и уровне благосостояния.
Юношеский максимализм, желание получить все и сразу и как можно быстрее избежать влияния родителей на принятие решений, вместе с низким уровнем финансовой грамотности – часто приводят к необдуманным шагам. Рассказываем о самых распространенных финансовых ошибках молодежи и о том, как их избежать.
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Кредитная история
Множество молодых людей не воспринимают денежные ссуды, кредитную историю и кредитный рейтинг серьезно. Более того, далеко не каждый может дать конкретное определение всем этим понятиям.
Довольно часто кредитные деньги молодежь воспринимает как свои собственные, пользуется ими необдуманно, не предусматривает возможностей и не составляет планов их возвращения.
Обычно за легкомысленное отношение к этому финансовому инструменту приходится немало заплатить – в виде больших составленных процентов, которые пропорционально накапливаются и становятся все больше.
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Экономия и сбережения
Чем младшее поколение – тем меньше статистически оно думает о том, как сэкономить или отложить деньги. Молодые люди привыкли жить одним днем и не заботятся о том, что очень сильно переплачивают.
Оправдание у всех одно и то же: "Я этого заслужил (-а)". Типичные кейсы такие:
- большие затраты на виртуальные прихоти, в частности онлайн-игры и разнообразные подписки на интернет-ресурсы;
- накапливание дорогих предметов гардероба, необдуманный и эмоциональный шопинг, погоня за брендами;
- еженедельное посещение салонов красоты, маникюр, педикюр, изменение прически и тому подобное;
- покупка дорогого с мыслью о том, что оно всегда лучше и качественнее.
Вместе с тем далеко не все умеют отличить желания от потребностей, а о сравнении цен даже не говорится.
Молодым сложно различить желания от потребностей / Фото Pixabay
Страхование и финансовые подушки безопасности
О страховании жизни, имущества или здоровья заботится очень мало людей. Хотя в странах Европы медицинское страхование является, например, обязательным, в Украине об этом задумываются только тогда, когда действительно случается беда.
То же самое касается финансовых накоплений, которые могут покрыть любые риски в самых непредсказуемых ситуациях, таких как потеря дохода или вынужденная смена места жительства.
Финансовые подушки безопасности являются отличной практикой, которая позволяет решить насущные проблемы, о которых в повседневной жизни, к сожалению, мало кто задумывается.
Стоит позаботиться о медицинском страховании / Фото Pixabay
Образование и финансовая грамотность
Хорошее образование все быстрее теряет свою ценность, а к обучению в школах и университетах относятся как к необходимости, а не как к возможностям.
Проблема также касается финансовых знаний – лишь небольшой процент молодежи интересуется налоговой системой внутри страны, рынком инвестиций и всеми доступными им финансовыми инструментами.
Разберитесь в налоговой системе страны / Фото Pexels
Только на третьем десятке приходится сталкиваться с реальными финансовыми проблемами, которые молодежь привыкла игнорировать или решать интуитивно, с ошибками и потерями. Этого всего можно было бы избежать, если бы еще с детства родители позаботились об их уровень финансовой грамоты.Совет ! Повышайте свой уровень финансовой грамоты и развивайте навыки управления деньгами у своих детей. Распечатать необходимые учебные материалы советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. В комплекте с лазерными принтерами Canon MF3010 всегда 2 картриджа, поэтому при печати не придется тратить время на перезаправку.
Табу на финансовые темы
Выстраивая свои первые серьезные отношения, романтика и ощущение счастья затмевают рациональный анализ ситуации. На самом деле, когда в паре развивается табу разговоров на тему денег, это нередко приводит к разрыву отношений.
О деньгах можно и нужно говорить – только так можно обеспечить действительно хорошую и счастливую совместную жизнь в благосостоянии.
Финансовые темы не могут быть табу / Фото Pexels