Юношеский максимализм, желание получить все и сразу и как можно быстрее избежать влияния родителей на принятие решений, вместе с низким уровнем финансовой грамотности – часто приводят к необдуманным шагам. Рассказываем о самых распространенных финансовых ошибках молодежи и о том, как их избежать.

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Кредитная история

Множество молодых людей не воспринимают денежные ссуды, кредитную историю и кредитный рейтинг серьезно. Более того, далеко не каждый может дать конкретное определение всем этим понятиям.

Довольно часто кредитные деньги молодежь воспринимает как свои собственные, пользуется ими необдуманно, не предусматривает возможностей и не составляет планов их возвращения.

Обычно за легкомысленное отношение к этому финансовому инструменту приходится немало заплатить – в виде больших составленных процентов, которые пропорционально накапливаются и становятся все больше.

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Экономия и сбережения

Чем младшее поколение – тем меньше статистически оно думает о том, как сэкономить или отложить деньги. Молодые люди привыкли жить одним днем ​​и не заботятся о том, что очень сильно переплачивают.

Оправдание у всех одно и то же: "Я этого заслужил (-а)". Типичные кейсы такие:

большие затраты на виртуальные прихоти, в частности онлайн-игры и разнообразные подписки на интернет-ресурсы;

накапливание дорогих предметов гардероба, необдуманный и эмоциональный шопинг, погоня за брендами;

еженедельное посещение салонов красоты, маникюр, педикюр, изменение прически и тому подобное;

покупка дорогого с мыслью о том, что оно всегда лучше и качественнее.

Вместе с тем далеко не все умеют отличить желания от потребностей, а о сравнении цен даже не говорится.

Молодым сложно различить желания от потребностей / Фото Pixabay

Страхование и финансовые подушки безопасности

О страховании жизни, имущества или здоровья заботится очень мало людей. Хотя в странах Европы медицинское страхование является, например, обязательным, в Украине об этом задумываются только тогда, когда действительно случается беда.

То же самое касается финансовых накоплений, которые могут покрыть любые риски в самых непредсказуемых ситуациях, таких как потеря дохода или вынужденная смена места жительства.

Финансовые подушки безопасности являются отличной практикой, которая позволяет решить насущные проблемы, о которых в повседневной жизни, к сожалению, мало кто задумывается.

Стоит позаботиться о медицинском страховании / Фото Pixabay

Образование и финансовая грамотность

Хорошее образование все быстрее теряет свою ценность, а к обучению в школах и университетах относятся как к необходимости, а не как к возможностям.

Проблема также касается финансовых знаний – лишь небольшой процент молодежи интересуется налоговой системой внутри страны, рынком инвестиций и всеми доступными им финансовыми инструментами.

Разберитесь в налоговой системе страны / Фото Pexels

Только на третьем десятке приходится сталкиваться с реальными финансовыми проблемами, которые молодежь привыкла игнорировать или решать интуитивно, с ошибками и потерями. Этого всего можно было бы избежать, если бы еще с детства родители позаботились об их уровень финансовой грамоты.

Совет ! Повышайте свой уровень финансовой грамоты и развивайте навыки управления деньгами у своих детей. Распечатать необходимые учебные материалы советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank. В комплекте с лазерными принтерами Canon MF3010 всегда 2 картриджа, поэтому при печати не придется тратить время на перезаправку.

Табу на финансовые темы

Выстраивая свои первые серьезные отношения, романтика и ощущение счастья затмевают рациональный анализ ситуации. На самом деле, когда в паре развивается табу разговоров на тему денег, это нередко приводит к разрыву отношений.

О деньгах можно и нужно говорить – только так можно обеспечить действительно хорошую и счастливую совместную жизнь в благосостоянии.

Финансовые темы не могут быть табу / Фото Pexels