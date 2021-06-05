Финансовая грамотность – это способность понимать и реализовывать определенные финансовые навыки, которые могут улучшить процесс управления деньгами. Развитие прочной основы финансовой грамотности облегчает достижение денежных целей и помогает избежать некоторых подводных камней, которые могут повредить благосостоянию.

Тема личных финансов и их менеджмента сегодня является одной из ведущих в мире. Исследовательская компания myFICO выделяет 6 компонентов, которые могут помочь понять основы финансовой грамотности.

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Проценты

Независимо от того, зарабатываете вы или тратите деньги, проценты могут сильно повлиять на финансовое положение. Если у вас есть заем, проценты, которые взимает кредитор, исчисляются на основе остатка задолженности и процентов, начисляемых с момента последнего платежа, за сложенной системой.

То же самое касается инвестиций. Со временем проценты, которые вы зарабатываете в виде инвестиционной прибыли, составляются на основе взносов и прибыли, заработанной в прошлом. Как результат, важно стараться избегать долга под высокие ставки и вкладывать деньги систематически, в несколько различных инструментов.

Инвестиции и кредиты работают по системе сложных процентов / Фото Getty

Бюджетирование

Бюджет – одна из важнейших составляющих финансового планирования, поскольку она контролирует, куда идут деньги. Бюджетирование помогает определить, как вы хотите тратить свои средства каждый месяц.

Чтобы создать бюджет, начните с расчета среднестатистического дохода за последние несколько месяцев. Выпишите все расходы и классифицируйте их, чтобы получить базовое понимание того, куда были потрачены ваши доходы. Как только эта информация найдена, можно отследить, где вы способны сократить и перераспределить эти средства на цели, которые являются более приоритетными.

Управление долгом

Учитесь составлять ежемесячный бюджет, учитывая собственные расходы и доходы. Распечатать данные помогут принтеры. Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Для многих долг является самым большим препятствием на пути достижения своих финансовых целей. Некоторые типы долгов, включая кредитные средства и краткосрочные займы до зарплаты под высокие проценты, могут быть финансово рискованными.

Узнайте, как управлять задолженностями, в частности, какой долг необходимо уплатить первым, и как достичь этой цели. В зависимости от ситуации, процесс выплаты займов и кредитных денег может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому можно легко расстроиться. Однако изучение основ управления долгом и создание плана может существенно приостановить увеличение долга и сделать прогресс в его выплате.

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Защита личных данных

Кража личной информации может быть разрушительной для финансового благополучия человека. Это может произойти, когда мошенникам удается похитить личную информацию, такую как номер социального страхования, учетные данные для регистрации в интернете или данные банковской карты.

Некоторые формы похищения личных данных легко вычислить. Однако, если кто-то использует эту информацию, чтобы открыть кредитные счета на ваше имя или манипулировать налоговой декларацией, восстановление может занять месяцы или даже годы.

Осторожно с личными данными / Фото Pixabay

Сбережения

Экономия должна быть приоритетной. Прежде всего – это отдельные сбережения, которые позволяют преодолеть неожиданные финансовые трудности по мере их возникновения. Финансовые эксперты обычно рекомендуют откладывать на сберегательный счет суммарный доход от 3 до 6 месяцев. Пенсионные сбережения также имеют решающее значение.

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Финансовые цели

Достижение реальной финансовой стабильности может быть процессом, который продолжается в течение всей жизни, но достичь прогресса без конкретных целей достаточно сложно. Можно выделить для себя различные виды денежных целей:

краткосрочные – незначительные покупки;

среднесрочные цели – покупка автомобиля, недвижимости и т.д.;

долгосрочные цели – пенсия или сбережения на образование.

Время от времени необходимо переоценивать собственные цели во всех категориях. Хотя в финансовой жизни есть некоторые вещи, влияния на которые человек не имеет, все же необходимо стремиться к эффективному контролю собственных средств.