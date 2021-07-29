Финансовые привычки студента: на что обратить внимание

Студенты являются второй после пенсионеров категорией людей в Украине, которой сложнее всего получить и эффективно управлять деньгами. Вместе с тем, у молодежи есть намного больше инструментов и возможностей, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

Довольно часто словосочетание "бедный студент" употребляется во время разговоров о деньгах. Как избежать стереотипного клейма и жить в благополучии даже в течение сложных лет обучения в вузе – далее в материале.

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Финансовые привычки

Покинув родительский дом, множество студентов пытаются адаптировать финансовое поведение и привычки с детства под реалии взрослого и самостоятельной жизни. Часто это ошибочная стратегия, ведь большинство взрослых, к сожалению, даже не разговаривают со своими детьми на темы финансов.

Несмотря на низкий доход или даже полную денежную зависимость от родителей, студент все же может научиться эффективно управлять деньгами. Главное на пути – понять и несколько подкорректировать собственные финансовые привычки.

Поймите свои финансовые привычки / Фото Pexels

Стремитесь к финансовой независимости

Множество студентов совмещают учебу и работу в вечернее время или выходные дни. Это правильный подход на пути к полной финансовой независимости. Однако не стоит искать первую лучшую подработку и недооценивать собственные возможности.

Посещайте семинары, просматривайте вебинары и участвуйте в тренингах – развивайте свои навыки не только в стенах вуза, но и за его пределами. Это позволит найти более высокооплачиваемую работу уже в годы студенчества.

Сосредоточьтесь на карьере

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В современном мире студенческая жизнь – это не только новые друзья, шумные вечеринки и подготовка к сессии. Молодежь имеет возможность устанавливать полезные деловые контакты и развиваться в практических аспектах будущей профессии.

Уже на первых семестрах попробуйте найти вакансию по специальности. Это может быть не слишком хорошо оплачиваемая работа ассистента или помощника, однако вы узнаете обо всех нюансах деятельности изнутри и получите опыт, который сможете эффективно применить в будущем.

Сосредоточиваться стоит не только на информации из учебников / Фото Pexels

Откладывайте деньги

Откройте счет в банке и откладывайте на него хотя бы небольшой процент всех своих доходов. Впоследствии, когда наберется хотя бы несколько тысяч гривен, положите их на депозит или инвестируйте в другие малорискованные инструменты. Это поможет сформировать так называемую "финансовую подушку безопасности" или позаботиться о реализации долгосрочных финансовых целей в будущем.

Избегайте задолженностей

Если вам в какой-то момент действительно не хватило денег, то воспользоваться кредиткой – не преступление. Однако быстрый возврат долга должен стать для вас приоритетом. Это поможет как минимум избежать плохого кредитного рейтинга, который в будущем может быть очень важным для открытия собственного бизнеса, покупки жилья и прочего.

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