Один из соучредителей украинского мобильного банка monobank Олег Гороховский поделился информацией о том, как его дети учатся финансовой грамоты. Сын и дочь банкира распоряжаются собственными деньгами самостоятельно.

Уже более 90 тысяч детей разного возраста стали обладателями специальных платежных карт от monobank. Дети Олега Гороховского – не исключение.

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По словам соучредителя мобильного банка, когда родители лишают своих детей возможности самостоятельно распоряжаться средствами, они забирают важную составляющую развития уровня финансовой грамоты малышей.

Дочь Олега Гороховского сэкономила уже более 10 000 гривен, в то время, как сын предпринимателя постоянно тратит все до последней копейки.

По мнению банкира, такое расхождение в финансовом поведении его детей может привести к классовому делению, и дети скоро начнут принадлежать к разным социальным слоям населения.

Мне приходится рассказывать сыну, что всегда необходимо откладывать деньги на непредвиденные расходы. Тратить все до копейки – не лучшая финансовая стратегия,

– рассказывает Гороховский.

Отец взялся бороться с финансовым поведением сына, и решил ежемесячно удваивать суммы сэкономленных средств на счетах обоих детей.

Так малыши научатся не только экономить деньги, но и поймут, как можно приумножить собственные доходы.