Финансовое планирование для бизнесменов: на что обратить внимание

Понимать финансовую ситуацию на своем предприятии – одна из основных задач каждого бизнесмена. Если вы теряетесь, когда говорится о бухгалтерских отчетах или ресурсном менеджменте, то, скорее всего, ваше дело не приносит вам максимально возможной прибыли.

Обеспечить финансовую стабильность и позаботиться о развитии предприятия можно прежде всего благодаря эффективному финансовому планированию. Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает о том, на что бизнесменам следует обратить особое внимание.

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Приоритетные направления

Бюджетирование, бухгалтерский учет, налоговое прогнозирование и предвидение рисков – главные аспекты планирования коммерческих финансов. Не останавливайтесь на обычном подсчете собственного дохода от бизнеса, а оцените ситуацию глубже.

Просмотр и понимание бухгалтерии поможет выстроить представление о реальном положении вещей на предприятии. Это заставит вас ставить перед собой фиксированные финансовые и другие цели, которые будут работать на развитие бизнеса, и своим основанием формировать бюджет компании.

Финансовые цели являются основой для формирования бюджета компании / Фото Unsplash

Возможно, у вас есть перспектива расширения деятельности, выхода на больший рынок или потребность нанять дополнительный персонал, – об этом вы точно не узнаете, пока не изучите все финансовые мощности собственного бизнеса.

Постоянно интересуйтесь изменениями в налоговой системе страны, ведь это позволит лучше адаптировать бизнес к условиям национального рынка. Понимание того, как работают налоги, помогает снизить расходы предприятия в определенных категориях.

Качественная оценка рисков, в свою очередь, готовит предпринимателя к непредсказуемым расходам, финансовым сложностям в будущем, и помогает реформировать деятельность в зависимости от ситуаций, которые могут возникать.

Взвесьте все возможные финансовые риски / Фото Unsplash

Управление денежными потоками

Финансовое здоровье вашего предприятия требует эффективного управления его денежными потоками. Внимательно проанализируйте бизнес-расходы (прямые и непрямые), а также все источники доходов (активные и пассивные). Определите процентное соотношение одного над другим, и таким образом вы увидите реальную рентабельность вашего дела, сможете спланировать следующие шаги для развития.

Рассмотрите все возможные финансовые инструменты, которые доступны вашему предприятию. Поинтересуйтесь предложениями услуг кредитования, депозитных счетов и инвестиций для бизнеса.

В частности запланированный ремонт или закупка нового оборудования могут происходить за счет предпринимательского займа, в то время, как выплаты с депозитного бизнес-счета будут покрывать проценты по кредиту, а инвестиции приносить дополнительные дивиденды.

Как управлять денежными потоками бизнеса / Фото Unsplash

Оптимизация процесса оплаты труда

Если на вашем предприятии работают наемные рабочие, то стоит задуматься над оптимизацией выдачи им зарплаты. На разных фирмах этот процесс выглядит по-разному, однако желательно делать это в определенный календарный день за стабильным графиком ежемесячно.

Такой подход помогает бизнесмену лучше понимать общую месячную финансовую отчетность (поскольку оплата труда занимает большую часть расходов предприятий) и объективно сравнивать ее с предыдущими временными промежутками, а также делает финансовое планирование перспективным.

Разобраться во всех аспектах финансовых отчетов компании можно распечатав документы с помощью принтеров. Они есть очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Устройства подойдут также для изготовления визиток, рекламных флаеров и баннеров для бизнеса, ведь развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Кроме этого, принтеры имеют универсальный дизайн и станут стильным элементом интерьера любого офиса! Однако нельзя забывать, что чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Какой принтер выбрать: смотрите видео