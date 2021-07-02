Как финансово подготовиться к поступлению в вуз: полезный портал для абитуриентов

Если спросить абитуриентов об их самых больших страхах переезда в другой город на учебу, то в топ-5 точно войдут финансы. Оно и неудивительно, ведь цены на аренду недвижимости растут, а продукты в супермаркетах стоят все дороже.

Университет штата Флорида признает, что финансовая доступность является ключевым фактором для улучшения уровня обучения и выбора студентом учреждения высшего образования. Вместе с тем абитуриентам необходимо предоставлять ресурсы, которые могли бы помочь им улучшить свои навыки управления личным бюджетом.

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Финансовый хаб

Чтобы лучше подготовить абитуриентов к началу обучения финансово, университет штата Флорида создал специальный ресурс Financial Succes – онлайн-сервис, в котором собрано множество инструментов повышения уровня финансовой грамоты студентов.

В онлайн-хабе можно найти полезную информацию об:

оплате за обучение;

финансовом планировании и бюджетировании;

финансовых учреждениях и кредитах;

инвестициях и страховании;

налогах.

Платформа также постоянно обновляет информацию об актуальных бесплатных курсах, тренингах, программах и мероприятиях на тему финансов.

Не важно, сколько учебных материалов есть, даже в открытом доступе, хуже всего – что не все абитуриенты умеют их найти. Мы решили создать некий информационный хаб, где было бы собрано всю полезную информацию на тему финансов,

– рассказывает инициатор и спонсор создания портала Салли Макрори.

Несколько абитуриентов уже воспользовались платформой, и заявили, что научились тщательнее продумывать собственные финансы и составили план сбережений на переезд в новый город с целью получения высшего образования.

Распечатывайте всю полезную информацию о финансах или о поступлении в вуз с помощью принтеров серии. Резерва чернил хватит, чтобы напечатать до 15 200 страниц в черно-белом формате и до 7 700 страниц в цвете.