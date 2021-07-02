Университет штата Флорида признает, что финансовая доступность является ключевым фактором для улучшения уровня обучения и выбора студентом учреждения высшего образования. Вместе с тем абитуриентам необходимо предоставлять ресурсы, которые могли бы помочь им улучшить свои навыки управления личным бюджетом.
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Финансовый хаб
Чтобы лучше подготовить абитуриентов к началу обучения финансово, университет штата Флорида создал специальный ресурс Financial Succes – онлайн-сервис, в котором собрано множество инструментов повышения уровня финансовой грамоты студентов.
В онлайн-хабе можно найти полезную информацию об:
- оплате за обучение;
- финансовом планировании и бюджетировании;
- финансовых учреждениях и кредитах;
- инвестициях и страховании;
- налогах.
Платформа также постоянно обновляет информацию об актуальных бесплатных курсах, тренингах, программах и мероприятиях на тему финансов.
Не важно, сколько учебных материалов есть, даже в открытом доступе, хуже всего – что не все абитуриенты умеют их найти. Мы решили создать некий информационный хаб, где было бы собрано всю полезную информацию на тему финансов,
– рассказывает инициатор и спонсор создания портала Салли Макрори.
Несколько абитуриентов уже воспользовались платформой, и заявили, что научились тщательнее продумывать собственные финансы и составили план сбережений на переезд в новый город с целью получения высшего образования.