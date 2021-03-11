В современном мире большинство вещей измеряются деньгами. Некомпетентность в управлении собственными финансами часто довольно дорого стоит.

Финансовая грамотность заключается в понимании и навыках правильно создавать, сберегать и приумножать свои накопления. Тема рациональности расходов также является одной из главных.

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Почему в Украине низкий уровень финансовой грамотности

Одной из основных причин низких знаний украинцев в сфере управления деньгами является то, что большинство населения начала управлять собственными ресурсами еще во времена Советского Союза, в условиях примитивной финансовой системы. В ее рамках принимать самостоятельные решения по расходам или инвестициям практически было невозможно.

Переход Украины к рыночной экономике создал совершенно другие реалии финансовых отношений, и граждане оказались не готовы к принятию адекватных финансовых решений.

Соответственно, никаких навыков управления деньгами они не смогли передать своим детям, на что сейчас наглядно указывают различные показатели, в частности индекс финансовой грамотности.

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Кроме этого, в течение 30 лет независимости, в стране не работало ни одной системной программы, которая касалась финансового образования граждан. Украинцы получали знания благодаря эмпирическим методам, то есть через собственный опыт, и иногда приходилось платить за это большую цену:

потерянные накопления в надежных банках;

долговые ямы в недобросовестных финансовых учреждениях;

потери на скачках курсов валют и т.п.

Переоценка собственных знаний и умений

Как показывает опыт, большинство украинцев завышают свои способности и уровень финансовой грамоты. 9 из 10 граждан уверены, что имеют достаточный, средний или высокий уровень знаний о деньгах.

На самом деле, только 3 из 10 могут рассчитать реальную переплату за кредит, имея в своем распоряжении сумму ежемесячного платежа и срок действия договора.

Именно поэтому частым явлением в Украине являются микрозаймы в сомнительных финансовых учреждениях, где по договору доля уплаты клиентами за пользование деньгами составляет от 700 до 1000 процентов годовых.

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Показатели исследований

Согласно данным опроса USAID, в украинском обществе наблюдаются тенденции, которые негативно влияют на общий уровень финансовой грамотности:

около 20 процентов граждан вообще не экономят деньги;

те, кто экономит, обычно держат деньги дома – согласно данным НБУ за третий квартал 2020 года, на руках у населения находится более 92 миллиардов долларов;

именно украинцы с низкими доходами больше всего выражают нежелание учиться финансовой грамоты и развивать собственное денежное положение, надеясь, что деньги просто "откуда-то" появятся.

Совет! Будьте активными в развитии собственных навыков финансовой грамоты, ведь это поможет обеспечить стабильное благосостояние. Распечатать учебные материалы из интернета помогут принтеры Canon серии MegaTank. Устройства Canon чрезвычайно экономные, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при условии использования оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.