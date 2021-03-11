Финансовая грамотность украинцев: почему сложно научиться управлять собственными деньгами
В современном мире большинство вещей измеряются деньгами. Некомпетентность в управлении собственными финансами часто довольно дорого стоит.
Источник:thepage.ua
Финансовая грамотность заключается в понимании и навыках правильно создавать, сберегать и приумножать свои накопления. Тема рациональности расходов также является одной из главных.
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Почему в Украине низкий уровень финансовой грамотности
Одной из основных причин низких знаний украинцев в сфере управления деньгами является то, что большинство населения начала управлять собственными ресурсами еще во времена Советского Союза, в условиях примитивной финансовой системы. В ее рамках принимать самостоятельные решения по расходам или инвестициям практически было невозможно.
Переход Украины к рыночной экономике создал совершенно другие реалии финансовых отношений, и граждане оказались не готовы к принятию адекватных финансовых решений.
Соответственно, никаких навыков управления деньгами они не смогли передать своим детям, на что сейчас наглядно указывают различные показатели, в частности индекс финансовой грамотности.
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Кроме этого, в течение 30 лет независимости, в стране не работало ни одной системной программы, которая касалась финансового образования граждан. Украинцы получали знания благодаря эмпирическим методам, то есть через собственный опыт, и иногда приходилось платить за это большую цену:
- потерянные накопления в надежных банках;
- долговые ямы в недобросовестных финансовых учреждениях;
- потери на скачках курсов валют и т.п.
Переоценка собственных знаний и умений
Как показывает опыт, большинство украинцев завышают свои способности и уровень финансовой грамоты. 9 из 10 граждан уверены, что имеют достаточный, средний или высокий уровень знаний о деньгах.
На самом деле, только 3 из 10 могут рассчитать реальную переплату за кредит, имея в своем распоряжении сумму ежемесячного платежа и срок действия договора.
Именно поэтому частым явлением в Украине являются микрозаймы в сомнительных финансовых учреждениях, где по договору доля уплаты клиентами за пользование деньгами составляет от 700 до 1000 процентов годовых.
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Показатели исследований
Согласно данным опроса USAID, в украинском обществе наблюдаются тенденции, которые негативно влияют на общий уровень финансовой грамотности:
- около 20 процентов граждан вообще не экономят деньги;
- те, кто экономит, обычно держат деньги дома – согласно данным НБУ за третий квартал 2020 года, на руках у населения находится более 92 миллиардов долларов;
- именно украинцы с низкими доходами больше всего выражают нежелание учиться финансовой грамоты и развивать собственное денежное положение, надеясь, что деньги просто "откуда-то" появятся.
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