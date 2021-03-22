Люди, которые только начинают свой путь к предпринимательству, часто имеют действительно уникальные идеи для бизнеса и находятся в постоянном поиске финансового партнерства. Проекты бывают невероятно перспективными, но инвесторов настораживает уровень финансовой грамоты самого потенциального бизнесмена, и вкладывать собственные деньги они не готовы.

Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала несколько советов для стартаперов, которые хотят воплотить свою мечту в жизнь и открыть собственное дело, но не знают, где и как найти необходимое финансирование. Какими навыками должен обладать начинающий бизнесмен, чтобы понравиться инвесторам и получить денежную поддержку на старте – читайте в материале.

Интересно Умные сбережения: как защитить собственные финансовые накопления от инфляции

Почему стартапер должен быть финансово грамотным

Стартаперы – часто очень креативные и преданные своим принципам люди. Они генерируют большое количество интересных идей, готовы к лидерству и хотят работать на пользу общества.

Инвесторы же, с другой стороны, очень прагматичные и имеют наработанные годами меркантильные навыки и предостережения. Деньги есть их практическим достижением, и они не хотят терять полученное, а только приумножать собственные доходы.

Доверить свои финансы человеку, который потенциально не сможет их рационально использовать – значит свести все предыдущие достижения на нет.

Во время собеседований и обсуждений проектов инвесторы часто проверяют уровень финансовой грамотности стартаперов. Получив ответы на несколько простых вопросов, им сразу же становится понятно, насколько человек готов заботиться о финансовой составляющей проекта и способен ли он нести личную ответственность.

Доверие инвесторов / Фото Pexels

Чего хотят инвесторы

Инвесторы сами находятся в поисках перспективных проектов. Денежные вложения в чужое дело для них – это партнерство и возможность прибыли, а не меценатство. Они ищут серьезных людей, которые кроме генерирования интересных идей обладают еще рядом необходимых навыков и понимают весь комплекс аспектов функционирования бизнеса.

Стратегия

Чтобы найти инвесторов, которые заинтересуются вашим проектом, необходимо составить стратегический план поисков. Для начала стоит проанализировать несколько подобных к вашему стартапов, которые уже вышли на рынок оказания услуг или продажи товаров. Попробуйте узнать, когда эти компании начали свою деятельность и кто инвестировал в проекты на старте.

Таким образом можно составить список потенциальных финансовых партнеров. Первым, кому вы представите свою идею, должен быть инвестор с наиболее вероятным потенциалом.

Стратегия поиска инвесторов / Фото Pexels

Связи

Платформы вроде LinkedIn могут свести вас с нужными людьми. Часто не стартаперы находят инвесторов, а наоборот, и здесь важно обеспечить возможность такого сценария.

Используйте все возможные социальные сети, создайте собственный вебсайт. Такие шаги если и не помогут сразу найти инвестора, то точно обеспечат узнаваемость вашего бренда и имени среди широкой аудитории.

Найдите уже успешных бизнесменов из своего окружения и постоянно общайтесь с ними. Попробуйте понять, кто и почему на слуху, старайтесь сделать все для того, чтобы обсуждали именно вас и ваши проекты.

Бизнес-связи / Фото Unsplash

Искренность

Инвесторы хотят видеть вашу страсть и желание воплотить проект в жизнь. Представляя свой бизнес-план, никогда не начинайте разговор со сложных терминов и показателей, выписанных из книг о ведении бизнеса.

Представление идеи должно задеть потенциального финансового партнера, искренне рассказать об уникальности вашего проекта и вас как будущего руководителя. Инвесторы слышат одни и те же тезисы постоянно, поэтому позаботьтесь об оригинальности.

Для печати уникальных бизнес-планов и других материалов для презентации проектов инвесторам рекомендуем использовать принтеры Canon сери MegaTank. Вместительность чернильниц устройств позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Принтеры Canon Pixma G подойдут для изготовления визиток, рекламных флаеров и баннеров. Они развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

Принтеры Canon серии MegaTank / Фото 24 канал

Взаимодействие

Запомните, что в любом стартапе не только инвестор помогает вам, но и вы инвестору. Никогда не направляйте разговор в формат просьбы о финансовой помощи и ни при каких обстоятельствах не давите на жалость.

Инвесторам нравятся решительные и уверенные в себе люди. Если вы представите себя и свой проект как выгодную инвестицию и возможность хорошего партнерства, потенциальный вкладчик будет чувствовать себя счастливчиком, что ему выпала возможность поработать с вами.

Глобализация

Если вы владеете английским языком, то ограничивать себя только украинскими возможностями источников финансирования не стоит. В поисковиках можно найти множество международных платформ, где стартаперы обмениваются своими идеями, а инвесторы вылавливают лучшее и вкладывают деньги в самое интересное.

Даже проекты малого местного и регионального бизнеса часто финансируются зарубежными инвесторами, поэтому необходимо рассматривать все имеющиеся возможности и использовать их сполна.

Глобальные возможности / Фото Unsplash

Навыки

На этапе подготовки к встрече с потенциальным инвестором не надо запоминать целые абзацы из своего бизнес-плана. Безусловно, необходимо знать все о своем проекте, но также нужно подготовиться к неожиданным вопросам.

Инвестор может смоделировать различные ситуации и захочет услышать, как вы будете действовать при определенных обстоятельствах. В большинстве случаев придется импровизировать, но чтобы найти ответ, который таки понравится потенциальному партнеру, необходимо поработать над основными принципами финансовой грамоты.

Изучите все о сложных и простых процентах, подробнее ознакомьтесь с налоговой системой, рассмотрите различные виды сотрудничества инвестора и стартапера, проанализируйте все возможные негативные и позитивные сценарии развития вашего предприятия.

Развивайте собственные навыки ведения бизнеса / Фото Unsplash

Если инвестор на первой встрече отказался вкладывать деньги в ваш проект, не постесняйтесь спросить, почему он принял такое решение. Предложите доработать то, что ему не понравилось, и попробуйте договориться об еще одной встрече.

Настойчивость, уверенность в себе и своих силах, а также высокий уровень финансовой грамоты является залогом успеха любого проекта. Эти навыки оценят даже самые скептические инвесторы, и если по тем или иным причинам они все же откажутся быть вашими финансовыми партнерами, то как минимум расскажут о вас и интересной идеи другим.

Какой принтер выбрать для дома: смотрите видео