Финансовая грамотность в соцсетях: 5 инстаграм-блогов, на которые стоит подписаться

Соцсети сегодня – это не только селфи и фотографии с едой, но и эффективные платформы для самообразования. На подобных площадках можно развить, в частности, уровень финансовой грамоты, благодаря информации от ряда экспертных блогеров.

Согласно данным Blogg.org, в Instagram свои профессиональные аккаунты ведут не менее 500 000 лицензированных инфлюенсеров. Рассказываем о 5 самых интересных блогах, в которых публикуются эксперты в области финансов.

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На кого стоит подписаться

Выбирая социальные сети как площадку для обмена опытом, инфлюенсеры обычно ориентируются на молодежь. В Instagram, к примеру, 90% пользователей являются представителями возрастной категории до 35 лет. Предлагаем подписаться на 5 интересных блогов, которые своим контентом способны заинтересовать любую аудиторию.

Эксперт в области финансов из Нью-Йорка называет себя "финансовой поп-звездой", и с этим титулом трудно поспорить. Ее цель – сделать финансовую грамотность доступной для каждого и помочь подписчикам обеспечить себе благосостояние.

Блогер рассказывает о возможностях сбережения средств, сочетает финансовые термины с поп-культурой и юмором, чтобы сделать финансовую отрасль понятной для рядового читателя.

Мать-одиночка, которая не позволила разводу повлиять на финансовое благополучие ее семьи. Даяна помогает выбраться из долговых ям и создать правильный семейный бюджет, чтобы достичь реальных долгосрочных целей.

Когда большинство блогеров привыкли работать самостоятельно, другие пропагандируют финансовую грамотность в парах или даже целых группах. Супруги Макнили рассказывают о том, как взять контроль над личными финансами и научиться жить без долгов. Кроме инстаграм-страницы, семейная пара также ведет канал на YouTube.

Тарра Джексон под псевдонимом "Мадам Деньги" является финансовой консультанткой и писательницей. До этого девушка запустила революционную онлайн-платформу DUALpreneur – ресурс, который помогал бизнесу и частным лицам лучше контролировать денежные потоки.

Сэнди Смит любит учить финансовой грамоте, ссылаясь на собственный опыт. В трудных обстоятельствах девушка задолжала банку 100 000 долларов, и рассказывает в своем блоге о том, как ей удалось этот долг погасить.