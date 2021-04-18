В 2021 году доступ к эффективным интернет-ресурсам, в том числе книгам, подкастам и курсам, стал обязательным для собственников предприятий. Где искать полезную информацию – дальше в материале.

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№1 Простой путь к богатству

Эффективное управление бизнесом требует правильного планирования, поэтому "Простой путь к богатству" – это замечательная книга, из которой следует начать развитие уровня финансовой грамоты.

Автор применил уникальный подход к написанию своей книги и предлагает множество советов по получению прибыли.

Эта книга освещает темы долга, фондового рынка, инвестиций, налогообложения, а также финансовой независимости владельцев бизнеса.

Книга также приводит примеры методов мошенничества, чтобы вы могли избежать потери драгоценных ресурсов.

№2 So Money Podcast

Созданный бизнес-стратегом и автором бестселлеров, которые получили множество международных наград, So Money Podcast научит вас всему, что нужно знать о финансовой грамотности.

Ведущая определила своей миссией информировать слушателей о последних советы и стратегиях по управлению личными и деловыми финансами.

Этот подкаст охватывает такие темы, как электронная коммерция, финансовые цели, инвестиции, а также обзоры программ управления финансами, которые вы можете скачать и опробовать.

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№3 Курсы финансов и экономики

Если вы ищете детальный обзор по управлению бизнесом, экономике и финансовой грамотности, Khan Academy –отличный выбор по многим причинам.

Это бесплатный учебный ресурс, которым можно пользоваться в свободном доступе.

Курсы охватывают очень широкий спектр тем управления финансами, начиная от макро- и микроэкономики до налогообложения, бухгалтерского учета и банковского дела.

После этого вы можете углубиться в спрос и предложение, управление производством и другие более профессиональные финансовые темы.

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№4 Рядом с миллионером

Возвращаясь к печатным изданиям, The Millionaire Next Door – отличный выбор для предпринимателей, которые имеют большие амбиции. Автор успешно выделил семь качеств, которыми поделились успешные владельцы бизнеса и миллионеры, разбирая их на практические советы.

Эта книга не посвящена техническим аспектам финансовой грамотности и управления деньгами, зато поможет в личном коучинге для владельцев бизнеса.

Книга рассказывает о реальных примерах людей, которые стали миллионерами благодаря разумному управлению финансами.

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№5 Инструкция о деньгах

Управление предприятием часто может быть утомительным, особенно если вы владелец малого бизнеса или стартапа, у которого много дел.

Инструкция о деньгах написана с целью помочь предпринимателям более профессионально управлять своим бизнесом.

Автор рассказывает о сложных терминах и финансовых показателях простыми словами – понятно будет даже подросткам, которые никогда не имели больших состояний.