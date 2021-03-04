С помощью школьных знаний о деньгах ученики обучаются рецептам позитивных социальных изменений. Доказано, что освоив основы финансовой грамоты в детстве, люди чаще живут благополучно в будущем.

Даже элементарные навыки сбережений, полученные в юном возрасте, оказывают положительное влияние на способность управлять деньгами и избегать долгов во взрослой жизни. Об этом свидетельствуют данные успешного стартапа Banqer.

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Что известно о Banqer

Banqer – социальная организация, которая создавалась как стартап в Новой Зеландии в 2015 году. Целью проекта является распространение финансовой грамоты среди населения, и для этого была запущена отдельнаю онлайн-платформа для обучения на английском языке граждан разных возрастов и социального статуса.

Инициативу поддержал один из крупнейших местных банков Kiwi, и уже несколько лет Banqer составляет и совершенствует программы изучения финансовой грамоты в школах и высших учебных заведениях. Сегодня организация расширила свою деятельность и начала работать в других странах, в частности в Индонезии и Австралии.

Какие достижения Banqer в Новой Зеландии

Многие школы и вузы подхватили инициативу Banqer и начали использовать их материалы в факультативном обучении финансовой грамоты школьников и студентов. Сейчас более чем 150 000 учеников Новой Зеландии обучаются обращению с деньгами с помощью онлайн-платформы.



Школьники, обучающиеся с помощью материалов​ Banqer / Фото The Spinoff

Дети получают знания о мировой и местной экономиках, учатся экономить и тратить деньги, открывать депозиты и выбирать наиболее выгодные условия кредитования.

Отдельным разделом платформы стала благотворительность, где описаны и объяснены едва ли не все меценатские проекты страны. Лишь в 2020 году с помощью Banqer было осуществлено 42 531 финансовый благотворительный перевод средств.

Финансовая грамотность и образование сейчас имеют очень большое значение. В сложные времена пандемии денежный и экономический менеджмент стал основным инстинктом выживания,

– настаивает основательница Banqer Кендал Флути.

Председатель Banqer рассказывает, что благодаря платформе новозеландцам стало легче переживать экономический спад страны, связанный с пандемией коронавируса.

На платформе за последний год появилось множество положительных отзывов от учителей и родителей детей, которые учились с помощью Banqer. В частности, многие дети стали советниками собственных родителей по эффективному управлению семейным бюджетом.