Не каждый предприниматель понимает, что инвестиции во внутреннюю культуру компании обеспечивают стабильное положительное развитие бизнеса. Наемные работники являются рупором прогресса, и качество их обучения и умений столь же важно, как и качество продукции или услуг, которые предприятие предлагает на рынке.

Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала важнейшие аспекты развития культуры компаний и определила, какие меры следует принять предпринимателям, чтобы создать хорошую рабочую атмосферу и обеспечить оптимальные условия для увеличения собственного капитала.

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Для чего бизнесу нужна культура

Каждый бизнес имеет свой бренд, предложение и качество товаров или услуг, с которыми он выходит на рынок. В бизнес-планах всегда прописывают целевую аудиторию, позицию предприятия и уникальность проекта. Все эти пункты направлены на внешнюю деятельность компаний и помогают спрогнозировать не только узнаваемость и спрос клиентов, но и потенциальную прибыль.

Во внутренней составляющей бизнеса данные показатели закрепляет и обеспечивает культура. На предприятии культура является приобретенной системой ценностей, которая отвечает за организацию рабочего процесса, приоритеты и направления работы коллектива, а также формирование внутреннего имиджа компании.

Заложенные принципы культуры создают атмосферу на предприятии, выстраивают связи между сотрудниками и помогают работать всему коллективу как единому и слаженному механизму, что, собственно, впоследствии и влияет на внешнюю деятельность компании и прибыль ее владельцев.

Внутренняя атмосфера на предприятии / Фото Unsplash

Финансовая грамотность как основа культуры

Для того чтобы предприятие работало на прибыль, все внутренние субъекты бизнеса, то есть работники, должны быть финансово грамотными. Круговорот денег компании не может быть тайной или исключительно делом бухгалтеров, наоборот – должен быть доступным и понятным каждому работнику.

Наемные рабочие должны знать, откуда берется их зарплата, почему они получают именно такую ​​сумму и за что, собственно, они получают деньги. Финансовая открытость и прозрачность показателей от руководства помогает выработать чувство доверия, добропорядочности и взаимоуважения на предприятии.

Финансовые принципы следует закладывать именно в основу культуры компании, в частности благодаря открытым обсуждением, тренингам, курсам или другим инструментам. Получив понимание главных денежных процессов предприятия и освоив навыки финансовой грамоты, работники будут чувствовать себя частью большого механизма и начнут работать на результат.

Слаженная работа коллектива / Фото Unsplash

Как развивать финансовую культуру

Формирование внутренних принципов компании происходит постепенно и часто хаотично. Владельцам бизнеса необходимо вмешаться в процесс и обеспечить следующее:

информирование финансовых показателей предприятия каждого работника – от уборщицы до СЕО;

строгая финансовая дисциплина во всех сферах деятельности бизнеса, не только в бухгалтерском отделе;

интеграция финансовой грамоты во внутренние процессы компании.

Начинать учить финансовой грамоте коллектив никогда не поздно. Многие крупные корпорации ежемесячно проводят курсы и тренинги для своих работников, куда приглашают передовых финансовых экспертов.

Если у вас небольшой бизнес и нет много наемных работников, управлять учебным процессом можно самостоятельно. Важно и самому постоянно учиться финансовой грамоте, искать новые образовательные или инвестиционные возможности и делиться полученными знаниями с коллективом.

Финансовая грамотность работников заключается не только в осмотре денежных показателей компании, но и в их навыках управлять личными денежными потоками.

Обсуждение финансовых показателей / Фото Unsplash

Обязательными на предприятии стоит сделать недолгие тренинги, на которых коллектив учиться элементарного финансового менеджмента, в частности денежному планированию, инвестициям и сбережениям.

Ежемесячно можно печатать бланки для финансового планирования, разбирать и объяснять детали денежных показателей компании, привлекать к обсуждениям бухгалтеров и финансовых экспертов предприятия.

Для печати всех необходимых учебных материалов и документов советуем использовать принтеры Canon серии MegaTank. Устройства Canon являются очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги. Кроме этого, они имеют универсальный дизайн и станут стильным элементом интерьера любого офиса.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Принтер Canon Pixma G7040 / Фото 24 канал

Кроме тренингов и обсуждений, предпринимателям необходимо проявлять навыки лидерства, беспокоиться о финансовом благосостоянии работников, давать личные советы и делиться с ними своим опытом. Мотивированность и эффективность работы отдельных людей напрямую зависят от их финансового положения и умения управлять деньгами.

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