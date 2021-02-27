Американский финансовый эксперт и образовательная активистка Линда Дэвис Тейлор не разделяет мнения, что обучение финансовой грамоты является "магическим ключом" к денежному успеху молодого поколения.

Линда выступает за изучение финансовой грамоты в школах и вузах, но отмечает, что обычно концепции "финансовой грамотности" и "финансовой образованности" люди трактуют неправильно, и часто объединяют их в одно общее понятие, чего делать не следует.

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В чем разница между понятиями

Понять теорию финансовой грамотности довольно несложно, но применить навыки на практике порой бывает не так просто. Следовательно, финансовая грамотность является определенным достигнутым уровнем знаний, а финансовое образование – постоянным и непрерывным познавательным процессом.

Если вы научились читать, то вас уже можно назвать грамотным человеком. Но если вы только изучили алфавит и можете прочитать слова, не вкладывая в них никакого смысла, не понимая их, то и уровень ваших навыков остается низким,

– отмечает Тейлор.

Таким образом, понимание основ бюджетирования, сбережений и даже процентов свидетельствует об имеющемся уровне финансовой грамотности, но умение применять навыки в реальной жизни – это уже следствие хорошего финансового образования.

Как быть не только финансово грамотным, но и образованным

Заниматься финансовым образованием, по мнению эксперта, стоит постоянно. Если у вас есть партнер или дети, то и их навыки обязательно надо развивать.

Финансовое образование как семейная ценность. Часто родители предполагают, что детям нечего больше учиться, потому что они уже умеют считать деньги и рассчитываться в магазине. На самом деле, необходимо не останавливаться на основах и развивать в семье атмосферу любознательности, в которой финансовые решения будут требовать постоянного критического мышления.

Этапность финансового образования. Невозможно прожить по одним и тем же финансовыми принципами всю жизнь. По мнению Линды Тейлор, на каждом этапе стоит переосмысливать собственные и семейные денежные догмы, будь то переезд в другой город, покупка недвижимости, изменение рабочего места или появление в семье ребенка.