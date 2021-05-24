Финансовая грамотность населения должна стать приоритетом для ответственных лидеров, – эксперт

Хотя финансовый сектор непрерывно развивается, по данным Всемирного банка, показатели финансовой грамотности населения оставляют желать лучшего. Уровень потребительского долга растет, и множество людей попадают в кредитные ловушки.

По мнению СЕО международной кредитной компании Wonga Бретта ван Асвегена, за финансовую грамотность населения должны отвечать прежде всего влиятельные лидеры. Их интервенция с целью повышения финансовой инклюзии поможет улучшить общее положение, а также научить людей принимать правильные денежные решения, заниматься бюджетированием, и тем самым повышать уровень экономики страны.

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Хотя в последнее время появляется множество образовательных инициатив на тему денег, их координация должна улучшаться. Большая часть населения не имеет доступа ко всем финансовым и образовательным возможностям.

Я убежден, что финансовая грамотность потребителей денежных услуг сегодня является одним из приоритетных направлений для большинства государств. Низкопробное или вообще отсутствующее финансовое образование является фактором множества проблем – от высоких показателей бедности до экстремально большого уровня потребительского долга,

– отмечает Асвеген.

Эксперт призывает инфлюенсеров, государственных деятелей, а также известных людей рассказывать своей аудитории о теме денег, информировать о возможностях и правах потребителей финансовых услуг, а также создавать и участвовать в различных образовательных инициативах.