Финансовая грамотность: МОН утвердило еще 5 модельных программ для 5 – 9 классов НУШ

Министерство образования и науки дополнило перечень рекомендованных модельных обучающих программ для учеников 5 – 9 классов Новой украинской школы. В частности, в перечне есть финансовая грамотность.

По ним будут учиться 5-ые пилотные классы уже в этом учебном году, а все остальные пятые классы – с сентября 2022 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ИМПО.

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Минобразования к уже имеющимся 82 модельным программам добавил еще пять. В частности, выдали гриф "Рекомендовано МОН" следующим программам:

Модельная обучающая программа "Информатика. 5 – 6 классы" для школ (авторов – Козак Л. З., Ворожбит А. В.)

5 – 6 классы" для школ (авторов – Козак Л. З., Ворожбит А. В.) Модельная учебная программа "Исследуем историю и общество . 5 – 6 классы (интегрированный курс)" для школ (авторы – Гисем О. В., Мартынюк О. О., Гисем О. О., Охредько О. Е.)

. 5 – 6 классы (интегрированный курс)" для школ (авторы – Гисем О. В., Мартынюк О. О., Гисем О. О., Охредько О. Е.) Модельная обучающая программа " Предпринимательство и финансовая грамотность" . 8 – 9 классы для школ (автор – Панченко С. Ю.)

. 8 – 9 классы для школ (автор – Панченко С. Ю.) Модельная учебная программа "Окружающая среда . 5 – 6 классы (интегрированный курс)" (автор – Григорович О. В.)

. 5 – 6 классы (интегрированный курс)" (автор – Григорович О. В.) Модельная учебная программа "Изучаем природу. 5 – 6 классы (интегрированный курс)" (автор – Бобкова О. С.)

Теперь в списке 87 программ. Их с этого учебного года будут пилотировать в 5-х классах в 136 школах.

В ИМСО добавляют, что количество модельных учебных программ не является окончательным, поскольку авторские коллективы и дальше их могут разрабатывать для внедрения нового содержания образования в школах.

Что известно о НУШ в Украине "Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Ее цель – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их. Вводить ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали обучаться по новой системе. Также МОН уже запустило реформу "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа. По программе НУШ учатся пилотные 5 классы 136 школ.

К слову, в Черновцах теперь нет школ, только гимназии и лицеи. Однако изменились не только названия учебных заведений, но и статусы. Это происходит в рамках реформы Новой украинской школы. Подробности – читайте в статье.