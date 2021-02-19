Платформа Xero провела исследование канадского малого бизнеса и определила уровень финансовой грамотности предпринимателей разных возрастных категорий. Наибольшие пробелы в знаниях обнаружили среди поколения миллениалов.

Всего в опросе приняли участие 800 руководителей малого бизнеса различных возрастных категорий. Согласно статистике, предприниматели в возрасте от 18 до 34 лет имеют наименьшие знания об управлении средствами.

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Результаты исследования

Владельцам малого бизнеса предложили заполнить анкеты, которые содержали несколько вопросов. Участников исследования разделили на три поколения:

миллениалы (18 – 34 лет);

поколение Х (35 – 54 лет);

бэби-бумеры (55 и больше лет).

В отличие от бэби-бумеров и поколения Х, миллениалы высказываются пессимистично по поводу развития своего бизнеса в будущем из-за COVID-19 и делали максимальную ставку на рекламу в социальных сетях.

Хотя большинство миллениалов (62%) считают, что они есть финансово грамотными, их поколение получило самую низкую оценку знаний о деньгах "D", и это худший показатель среди всех возрастных категорий.

Бэби-бумеры получили "В", что является лучшим результатом, а поколение Х оценено на "С". Максимальное количество баллов "А" не получило ни одно из поколений.

Отчет бизнес-платформы Xero показывает, что на сегодняшний день лишь 20% всего малого бизнеса в Канаде принадлежит предпринимателям поколения миллениалов.

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Что известно о бизнес-платформе Xero

Xero является бухгалтерской программной платформой для малого бизнеса, которая насчитывает 2.45 миллиона подписчиков во всем мире. Благодаря ресурсу владельцы небольших предприятий имеют доступ ко всем финансовым данным в режиме реального времени.

Платформа имеет более 800 различных функций, а также присоединена к более чем 200 банкам и финансовым учреждениям. В 2020 и 2021 годах Xero была внесена в Индекс гендерного равенства Bloomberg.