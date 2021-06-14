Финансовая грамотность является проблемой прав человека, – блогер о финансовом образовании детей

Финансовое образование все чаще становится предметом для обсуждений, ведь эксперты настаивают, что развивать финансовую грамотность нужно с малых лет. Американка Стейси Браун с 10-летней дочерью Мики интересуются этой темой уже давно.
Мать с дочкой создали образовательный ютуб-канал KiddieNomics, где учат детей 8 – 13 лет управлять деньгами. Стейси, которая является лицензированным ипотечным брокером, в течение карантина решила воспользоваться свободным временем, чтобы привлечь как можно больше детей и их родителей к обучению в области финансов.
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Будучи иммигранткой, женщина признается, что в ее семье не велось разговоров о том, что такое кредит и для чего нужны депозиты, поэтому она решила сделать собственный вклад в глобальную проблему финансовой грамотности.
Я хотела создать безопасную, информативную и инклюзивную среду с экспертным опытом, куда дети, родители и учителя могут свободно обратиться за информацией,
– рассказывает Стейси Браун.
В еженедельных вебинарах Стейси, Мики и приглашенные гости освещают темы сбережений, кредита, управления задолженностями, акций, криптовалюты, предпринимательства и тому подобное.
Хотя семья живет в Онтарио, ютуб-канал просматривают и за пределами Соединенных Штатов Америки. По мнению блогера, ее информация может помочь детям развить здоровое финансовое поведение и снизить общий уровень бедности в мире.
Я считаю, что финансовая грамотность является проблемой прав человека. Она затрагивает буквально все аспекты нашей жизни – от качества продуктов, которые мы едим, к возможностям развития, которые ждут нас в перспективе,
– настаивает блогер.
Именно поэтому, по словам Браун, самое важное сегодня – заниматься финансовым образованием детей, чтобы позаботиться об их благосостоянии в будущем.
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