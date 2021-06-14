Мать с дочкой создали образовательный ютуб-канал KiddieNomics, где учат детей 8 – 13 лет управлять деньгами. Стейси, которая является лицензированным ипотечным брокером, в течение карантина решила воспользоваться свободным временем, чтобы привлечь как можно больше детей и их родителей к обучению в области финансов.

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Будучи иммигранткой, женщина признается, что в ее семье не велось разговоров о том, что такое кредит и для чего нужны депозиты, поэтому она решила сделать собственный вклад в глобальную проблему финансовой грамотности.

Я хотела создать безопасную, информативную и инклюзивную среду с экспертным опытом, куда дети, родители и учителя могут свободно обратиться за информацией,

– рассказывает Стейси Браун.

В еженедельных вебинарах Стейси, Мики и приглашенные гости освещают темы сбережений, кредита, управления задолженностями, акций, криптовалюты, предпринимательства и тому подобное.

Хотя семья живет в Онтарио, ютуб-канал просматривают и за пределами Соединенных Штатов Америки. По мнению блогера, ее информация может помочь детям развить здоровое финансовое поведение и снизить общий уровень бедности в мире.

Я считаю, что финансовая грамотность является проблемой прав человека. Она затрагивает буквально все аспекты нашей жизни – от качества продуктов, которые мы едим, к возможностям развития, которые ждут нас в перспективе,

– настаивает блогер.

Именно поэтому, по словам Браун, самое важное сегодня – заниматься финансовым образованием детей, чтобы позаботиться об их благосостоянии в будущем.

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