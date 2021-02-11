Электронная платформа "Дия. Бизнес" создала учебный сериал для потенциальных и опытных предпринимателей. Кроме видеороликов, пользователям предлагают ознакомиться с конкретными данными отдельного бизнеса с объяснениями в форматах PDF и Excel.

Учебные видео "Финансовая грамотность для предпринимателей" имеют целью помочь потенциальным и опытным бизнесменам улучшить навыки управления собственными средствами.

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Что известно о проекте

Подготовка учебного сериала стала возможной благодаря поддержке международных партнеров в рамках четырехлетнего проекта IFC "Финансовая инклюзия для экономического роста в Украине", который реализуется совместно с Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии и Фондом эффективного управления Великобритании.

Сериал состоит из 20 уроков продолжительностью около 3 минут и отдельных видео с объяснениями от 10 до 20 минут. Проект предлагает ознакомиться с основами бизнес-финансов, важными показателями и расчетами в предпринимательской деятельности.

Где посмотреть сериал

Видеоролики доступны для бесплатного просмотра на некоммерческой платформе "Дия. Бизнес" для авторизованных пользователей. Чтобы зарегистрироваться на онлайн-ресурсе, необходимо указать свою электронную почту, придумать пароль и перейти по ссылке, которую пришлют на почтовый ящик.