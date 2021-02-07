Еще в начале 2000 годов популярными стали исследования в области финансов средних и малых предприятий. Несколько мировых организаций провели опросы, в которых определили уровень и качество знаний руководителей для эффективного управления денежными потоками.

Большинство таких исследований имели цель определить финансовый климат предприятий, но именно результаты осведомленности руководителей шокировали экспертов. К примеру, в Канаде на простые вопросы о деньгах смогли дать правильные ответы только 42% предпринимателей.

Интересно Круговорот денег: что такое финансовая независимость и как ее достичь

Наблюдалась тенденция завышенной уверенности бизнесменов в собственных знаниях. 70% людей назвали себя финансово грамотными, и только 30% из них выбрали правильные ответы хотя бы на половину вопросов.

Управление бизнес-финансами

Важно уметь руководить и трезво оценивать собственные возможности. Поскольку финансовая грамотность это целый комплекс знаний, а не возможность дать правильный ответ на несколько простых вопросов, такому навыку необходимо постоянно учиться.

Владельцы малого бизнеса, которые постоянно улучшают свои знания в области финансов, всегда готовы к вызовам, которые возникают на их пути. Они умеют определить эффективность имеющихся средств, правильно платить налоги и не боятся никаких проверок фискальных служб.

Интересно Локдаун не для всех: какие сферы бизнеса увеличили свои доходы во время пандемии коронавируса

Финансовая грамотность и успех бизнеса напрямую зависят друг от друга. Профессионализм руководителей позволяет правильно распоряжаться всеми доходами и контролировать расходы компаний.

Наемные работники и их знания о деньгах

Заботиться о благоприятном финансовом климате на предприятии должны не только руководители. Если на фирме работают наемные рабочие, их уровень финансовой грамотности также является существенно важным фактором.

Работники, которые понимают все детали и аспекты финансовой стороны бизнеса, умеют определить реальный оборот доходов и расходов предприятия, могут стать крепкой опорой в развитии вашего дела.

Интересно Как повысить трудоспособность наемных рабочих: советы владельцам бизнеса

Поняв все финансовые аспекты бизнеса, они будут заботиться о вашем успехе как о собственном, и начнут работать на результат.

Как учиться финансовой грамотности

Финансовая грамотность сейчас является трендом в области развития предпринимательства. Существует множество курсов, тренингов и целых факультетов в вузах, которые позволяют повысить уровень знаний о деньгах.

Интересно Собственное дело в Украине: 5 бесплатных онлайн-курсов для предпринимателей

Не нужно получать квалификацию бухгалтера или финансового эксперта, зато постоянно искать возможность улучшить собственные навыки, в частности общаться со специалистами в этой области.

Необходимо регулярно следить за инновациями и возможностями инвестиций, читать тематическую литературу и находить оптимальное применение ресурсов компании.