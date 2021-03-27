Финансовая грамотность является основой для правильного управления деньгами. Поскольку в этой области многим людям не хватает знаний, улучшить ситуацию можно благодаря бесплатным приложениям.

Приложения для повышения уровня финансовой грамоты станут полезным инструментом для облегчения процесса управления личными средствами или семейным бюджетом. Большинство программ направлены на углубление знаний взрослых, но есть несколько, которые могут стать интересными и поучительными для детей.

Интересно Монетизировать можно все: как превратить хобби в успешный бизнес – советы от миллиардерши

Zogo

Zogo отличается своим простым интерфейсом. Пользователи приложения имеют возможность следить за своим прогрессом в виде дерева, которое растет после прохождения различных модулей с учебными материалами и заданиями.

В приложении можно научиться различных финансовых концептов, в частности бюджетированию, сбережениям и созданию капитала.

Каждый модуль состоит из небольших уроков, которые можно пройти всего за несколько минут. Программа позволяет обменять баллы на подарочные сертификаты от американских компаний, таких как Амазон, Таргет и Старбакс.

Приложение можно загрузить на устройства IOS и Android. Средний балл приложения на основе отзывов пользователей составляет 4.7 пунктов из 5.

RoosterMoney

RoosterMoney будет полезным для родителей, которые систематически хотят выплачивать своим детям небольшие суммы карманных денег.

В приложении можно оптимизировать автоматические денежные переводы на банковский счет ребенка, составить список задач, а также отслеживать прогресс детских сбережений.

Заработанные детьми деньги можно распределять на несколько счетов, в частности:

для расходов;

для накоплений;

для долгосрочных финансовых целей.

Средний рейтинг приложения имеет 4.65 пунктов из 5 возможных. Скачать приложение можно бесплатно с App Store и Google Play. Стандартная версия имеет ограниченный функционал, однако за небольшую единовременную плату можно расширить возможности программы.

Интересно Как научить детей финансовой грамотности: советы для родителей

Investmate

Investmate является полезной платформой для взрослых, желающих повысить уровень своей финансовой грамоты. Приложение предлагает пройти несколько курсов от ведущих американских денежных экспертов.

Учебные материалы собраны в формате текста, различных видео- и аудиофайлов, а также ряда заданий, кроссвордов и квизов.

Средний балл приложения определен пользователями как 4.75 из 5. Скачать приложение можно на устройства IOS и Android.

World of Money

World of Money не ограничивается одной возрастной категорией своих пользователей. Здесь можно найти уроки финансовой грамотности в форме видеомодуля с заданиями как для детей, так и для взрослых.

Приложение содержит множество полезной информации о том, откуда берутся деньги, как их экономить и какие инвестиции стоит выбрать в зависимости от доступной суммы.

Приложение оценено пользователями на 5 из 5 баллов, однако отзывов пока не очень много, ведь программа появилась в магазинах App Store и Google Play только в прошлом месяце.

Интересно Новая образовательная инициатива: украинских школьников будут обучать с помощью сериала

Penny

Penny не является обычной систематизированной учебной платформой. Пользователи самостоятельно могут выбрать формат регистрации своего аккаунта в качестве финансового коуча или слушателя уроков.

В приложении люди из разных областей рассказывают о собственном опыте, связанным с финансами. Здесь можно почерпнуть полезную информацию о сбережениях, инвестициях, покупке недвижимости, а также уплате налогов или долгов.

Средний рейтинг программы в App Store достиг 4.7 пунктов, а в Google Play – целых 5 пунктов.