В частности, на территории кампуса университета разместят лимонадные стенды. Ученики начальных классов летом смогут продавать здесь напитки собственного производства и получат свою первую прибыль.

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Организаторы планировали, что школьники начальных классов устроят брейнринг на темы финансов, однако из-за пандемии мероприятие пришлось перевести в онлайн-режим.

Ученики средних классов примут участие в ряде интересных воркшопов и презентаций о деньгах, бюджетировании и инвестициях от партнера инициативы FirstOntario.

Для старшеклассников организаторы записали отдельный подкаст под названием FinTip$, в котором рассказали о студенчески займах, налогах и плате за обучение в высших учебных заведениях.

Канадские старшеклассники могут прослушать интересный подкаст / Фото Pexels

Сейчас обсуждается разработка и создание отдельных онлайн-платформ, к которым канадские школьники будут иметь свободный доступ, и смогут узнать о базовых понятиях в области финансов.

Контракт о сотрудничестве между кредитным союзом и университетом подписано на следующие 4 года.