Американская цифровая медиаплатформа TheSkimm запустила бесплатные онлайн-курсы финансовой грамоты для женщин под названием SkimmU.

Программа предусматривает 4 онлайн-встречи с финансовыми экспертами продолжительностью 45 минут, которые помогут домохозяйкам освоить навыки управления собственным и семейным бюджетами, а также получить знания об инвестициях и открытии собственного дела.

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Что известно о платформе TheSkimm

TheSkimm является американской медиаплатформой, которая занимается рассылкой актуальных новостей для женщин по электронной почте. Обычно это редактированные событийные истории из различных средств массовой информации, переписанные простыми словами и которые легко читать.

Сейчас медиа насчитывает более 7 миллионов подписчиц по всему миру, имеет собственное мобильное приложение, активно участвует в феминистическом движении и занимается просветительской деятельностью женщин.

Детальнее о курсах

Встречи будут проходить в онлайн-режиме с 25 марта по 15 апреля. Спикеры курсов - американские авторы книг о финансах, ведущая подкаста о деньгах и СЕО-эксперт.

В программе встреч:

Психология денег . Женщины научатся принимать правильные финансовые решения, вырабатывать чувство уверенности в себе и контролировать эмоции.

. Женщины научатся принимать правильные финансовые решения, вырабатывать чувство уверенности в себе и контролировать эмоции. Бюджет для больших целей . Спикер будет рассказывать о том, какие финансовые цели реалистичны, как планировать бюджет и избегать непредвиденных расходов.

. Спикер будет рассказывать о том, какие финансовые цели реалистичны, как планировать бюджет и избегать непредвиденных расходов. Начало собственного дела . Домохозяйкам помогут превратить хобби в прибыльный бизнес. Женщины научатся открывать свои таланты, находить потенциальных клиентов и управлять заработанными деньгами.

. Домохозяйкам помогут превратить хобби в прибыльный бизнес. Женщины научатся открывать свои таланты, находить потенциальных клиентов и управлять заработанными деньгами. Инвестиции 101. Спикер откроет секреты мира инвестиций, расскажет о необходимых на это ресурсах, а также поможет выбрать самые выгодные варианты для денежных вкладов.

Зарегистрироваться на бесплатные курсы финансовой грамоты для женщин можно через онлайн-форму на сайте проекта. На каждую из четырех встреч регистрация проходит отдельно. Мероприятия будут проводиться на английском языке.

Тизер к курсам SkimmU: смотрите видео