Финансирование лицеев и развитие науки: в Раде приняли важные законопроекты для образования

Верховная Рада 17 февраля приняла важные законопроекты в сфере образования. Один касается урегулирования финансирования лицеев в небольших общинах, а другой – отменяет налог на импорт научного оборудования.

Финансирование лицеев

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно вопроса финансирования лицеев в общинах, где проживает менее 50 тысяч человек.

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Для Министерства образования эта задача была одной из ключевых при формировании сети школ в процессе децентрализации.

Изменения предусматривают, что к расходам, осуществляемым из бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин, относятся расходы на общее среднее образование (также на лицеи).

То есть теперь общины имеют все полномочия по финансированию лицеев независимо от количества населения в них.

Развитие науки благодаря импорту оборудования

Также Верховная Рада приняла два законопроекта №5498 и №5499, которые могут положительно повлиять на развитие науки в Украине.

О чем эти проекты? Эти законопроекты освобождают от НДС и ввозной пошлины импорт научных приборов, оборудования, запасных частей, реактивов, образцов, ввозимых на территорию Украины государственными научными учреждениями и вузами для обеспечения собственной научной деятельности.

Принятие этих законов потенциально сэкономит около 300 миллионов гривен для университетов и научных учреждений (на основе данных Минфина за 2020 год) и даст значительный толчок развитию науки в Украине. Оба законопроекты вступают в действие с 01 июля 2022 года.

К слову, в Украине предлагают освободить выпускников школ от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 году. В Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Что говорят в МОН и почему образовательный омбудсмен просит не отменять ГИА – читайте здесь.