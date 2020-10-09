Финалист Global Teacher Prize Ukraine, учитель начальных классов Андрей Олейник рассказал, что для него означает профессия учителя, как он учит учеников и почему решил принять участие в конкурсе.

Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке 5 октября, на День учителя.

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По его словам, быть учителем – это быстро адаптироваться к новым реалиям, готовить уроки до поздней ночи, проверять работы учеников в любое время, преподавать в классе и онлайн, заполнять отчеты, а еще вдохновлять и поддерживать детей.

Об учительстве и отношении к ученикам

Андрей Олейник рассказал, что он с уважением относится к своим ученикам, ценит их видение мира и самое главное – принимает их такими, какие они есть.

А сила их объятий свидетельствует о невероятной любви. Каждый из них настолько сильно меня обнимает, что я понимаю – это огромная любовь. Как я их буду отпускать, не знаю. Для меня это будет сильный стресс,

– добавляет он

Учитель отметил, что ученикам не хватает иногда простого "спасибо". К примеру, можно благодарить за выполненную контрольную или домашнюю работу, порядок на парте – дети этого ждут больше всего.

Ведь, как считает Андрей Олейник, именно учителя являются главными мотиваторами учеников: "главное то, что в сердце педагога: что он даст детям, как воспитает их, научит ли их доброте и научит ли сочувствовать друг другу". О своем классе финалист Global Teacher Prize отзывается очень тепло.

Андрей Олейник на конкурсе Global Teacher Prize / Фото "Укринформ"

По его словам, самое большое желание педагога – это привить детям любовь ко всему, что их окружает. И кажется, с этой задачей он справляется на все 100%. Андрей Олейник убежден, что всегда необходимо делиться тем добром, которое есть.

К тому же, во время прямого эфира он честно признался, что не в совершенстве знает методику, но преподает так, как чувствует. Ошибается, иногда падает, но это абсолютно нормально.

О своем участии в конкурсе

Участие в премии Global Teacher Prize Ukraine – это один из самых счастливых периодов в жизни учителя. Андрей Олейник выразил благодарность всему образовательному, родительскому и ученическому сообществу за поддержку.

"Я понял, что за моей спиной растут крылья. Каждый день получал слова поддержки. Это такая большая мотивация работать. Ты понимаешь, что в тебя верят люди. Тебя ждут дети, которые также в тебя верят. И это самое главное", – отмечает Андрей Олейник.

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По его словам, в такие моменты чувствуешь себя супергероем. Раньше он и мечтать не мог о том, что станет одним из финалистов Global Teacher Prize Ukraine. Но простой учитель из Каменского, который преподает всего 3 года, сумел стать участником престижной украинской премии.

Известно, что вскоре Андрей Олейник планирует посещать педагогические колледжи и университеты, чтобы вдохновлять студентов собственным примером.