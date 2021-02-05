Финал конкурса "Учитель года – 2021" будут проводить дистанционно
Последний этап Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2021" будут проводить в дистанционном режиме. Финал пройдет в нескольких номинациях.
Источник:Министерство образования и науки Украины
Когда будет проходить финал? Финальные соревнования будут проходить онлайн для учителей в номинациях "Руководитель учебного заведения" и "Математика" – с 1 по 9 апреля 2021 года, в номинациях "Трудовое обучение" и "Украинский язык и литература" – с 14 по 22 апреля 2021 года.
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Конкурс будут проводить дистанционно. В частности, участники будут проходить следующие испытания:
- "Дистанционный урок "(технологическая карта);
- "Контрольная работа" (номинация “Математика”);
- "Мастер-класс";
- "Методический практикум";
- "Дорожная карта творческого проекта" (номинация "Трудовое обучение");
- "Творческая работа" и "Анализ поэтического произведения" (номинация "Украинский язык и литература").
Зато участники в номинации "Руководитель учебного заведения" будут проходить тестирование и практикум, а также решать "управленческое задание".
Члены жюри в течение третьего тура тоже будут работать дистанционно.
Добавим, что сейчас в областях продолжается второй тур Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2021", победители которого будут участвовать в финале.
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