Facebook запускает в Украине платформу по цифровому образованию Get Digital: кому она полезна
Компания Facebook запустила украинскую версию платформы Get Digital по цифровому образованию для родителей, учителей и подростков. Для кого эта программа будет полезной – читайте в материале.
Источник:24 канал
Интересно, что уроки и ресурсы основаны на материалах, предоставленных Гарвардским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли.
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Это приложение предоставит школам и семьям инструменты, необходимые для создания безопасных, здоровых и благоприятных цифровых сообществ. Они предназначены для использования как в классе, так и дома.
- Так, педагоги могут в программе найти готовые планы занятий для проработки выбранных вопросов со своими учениками.
- Для родителей есть материалы, которые помогут начать разговор со своими детьми о цифровой безопасности с необходимыми сроками для обсуждения.
- А подростки могут найти интересные упражнения, которые помогут лучше ориентироваться в Интернете и создавать онлайн-сообщества.
Добавим, что платформа запускается в рамках Недели цифровой грамотности и направлена на популяризацию навыков работы с компьютером.
Кампания фокусируется на 4 главных темах:
- базовые цифровые навыки и медиаграмотность:
- кодирование, STEM и искусственный интеллект;
- продвинутые цифровые навыки;
- трудоустройство и цифровое культурное наследие.
Платформа Get Digital предлагает уроки и ресурсы, основанные на исследованиях. Они должны помочь молодежи развить навыки, необходимые для того, чтобы получить еще больше возможностей.
Информация разделена на пять основных блоков:
- "Основы цифровой грамотности",
- "Благополучие",
- "Общение в Интернете",
- "Социальное влияние в цифровой среде",
- "Цифровые возможности".
В Украине программа реализуется в сотрудничестве с ОО «Ла Страда-Украина", одним из направлений работы которой является поддержка цифровой грамотности молодежи.
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