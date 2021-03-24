Компания Facebook запустила украинскую версию платформы Get Digital по цифровому образованию для родителей, учителей и подростков. Для кого эта программа будет полезной – читайте в материале.

Интересно, что уроки и ресурсы основаны на материалах, предоставленных Гарвардским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли.

К теме Минцифра и Vodafone готовят программы цифровой грамотности и специалистов новых цифровых профессий

Это приложение предоставит школам и семьям инструменты, необходимые для создания безопасных, здоровых и благоприятных цифровых сообществ. Они предназначены для использования как в классе, так и дома.

Так, педагоги могут в программе найти готовые планы занятий для проработки выбранных вопросов со своими учениками.

готовые планы занятий для проработки выбранных вопросов со своими учениками. Для родителей есть материалы , которые помогут начать разговор со своими детьми о цифровой безопасности с необходимыми сроками для обсуждения.

, которые помогут начать разговор со своими детьми о цифровой безопасности с необходимыми сроками для обсуждения. А подростки могут найти интересные упражнения, которые помогут лучше ориентироваться в Интернете и создавать онлайн-сообщества.

Добавим, что платформа запускается в рамках Недели цифровой грамотности и направлена на популяризацию навыков работы с компьютером.

Кампания фокусируется на 4 главных темах:

базовые цифровые навыки и медиаграмотность:

кодирование, STEM и искусственный интеллект;

продвинутые цифровые навыки;

трудоустройство и цифровое культурное наследие.

Платформа Get Digital предлагает уроки и ресурсы, основанные на исследованиях. Они должны помочь молодежи развить навыки, необходимые для того, чтобы получить еще больше возможностей.

Информация разделена на пять основных блоков:

"Основы цифровой грамотности",

"Благополучие",

"Общение в Интернете",

"Социальное влияние в цифровой среде",

"Цифровые возможности".

В Украине программа реализуется в сотрудничестве с ОО «Ла Страда-Украина", одним из направлений работы которой является поддержка цифровой грамотности молодежи.