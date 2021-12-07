Об этом сообщил отец третьеклассника Всеволод Некрасов. По его словам, автор учебника Грущинская Ирина Васильевна предлагает третьеклассникам составить и записать текст-рассказ о "домашних" горных породах.

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Некрасов подчеркнул, что сам автор почему-то постеснялась в учебнике рассказать ученикам третьего класса, что такое "домашние" горные породы.



Фейл в школьном учебнике / Фото Всеволода Некрасова

Очевидно таким креативным способом представитель образовательной отрасли стимулирует 8-летних детей развивать свое воображение в сфере геологии,

– предполагает Некрасов.

Родителям саркастически ответил, что лучше учеников сразу погружать в реальные проблемы реструктуризации газовых долгов на украинском рынке.

К слову, ранее в сети обнародовали странные тезисы в украинском школьном учебнике по истории для учеников 6 класса. В нем утверждается, что человека создал Бог и вдохнул в него жизнь, а неандертальцев нельзя считать первобытными людьми. Детали и цитаты – читайте здесь.

Текст публикации Всесолода Некрасова:

"Составь и запиши текст-повествование про "домашние" горные породы" — требует от ученика 3-го класса Грущинская Ирина Васильевна, автор учебника "Я исследую мир" Часть 1.

Сам автор почему-то постеснялась в учебнике рассказать ученикам третьего класса, что такое "домашние" горные породы. Очевидно таким креативным способом представитель образовательной отрасли стимулирует 8-летних детей развивать свое воображение в сфере геологии.

Очень актуальная, релевантная, и главное – своевременная информация для детей. Министерство образования и науки Украины, спасибо, что учите 8-летних детей премудростям геологии. Им очень интересно, как и их родителям. Я предлагаю представителям МОН в следующем году существенно расширить горизонты познания темы полезных ископаемых среди учащихся третьего класса.

Не надо останавливаться на типах, составе и структуре геологических пород и размениваться на мелочи в виде домашнего креатива на тему горных пород. Лучше ребят сразу погружать в реальные проблемы реструктуризации газовых долгов на украинском рынке и одновременно заставлять искать ответы, например, на такие вопросы:

– Почему нерезиденты продолжают отбирать газ из подземных хранилищ?

– Из чего состоит энергобаланс нашей страны?

– Кто и каким образом завладел крупнейшими залежами лития в Украине?

– Кто зарабатывает на добыче янтаря?

Ну, и напоследок факт дня: а знали ли вы, что вода — это минерал и соответственно геологическая порода? UPD. Оказывается, что это утверждение все еще под большим вопросом, по крайней мере в развитом мире.