Министр образования рассказал, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят к педагогам, государственным служащим и другим лицам и представляются Сергеем Шкарлетом.

Источник: Сергей Шкарлет в телеграм

По словам министра, цель этих жуликов пока неизвестна, поэтому он обращается к коллегам с просьбой быть осторожными.

Интересно Шкарлет опроверг фейк, что обучение в 10 – 11 классах в 2021 году могут продолжить не все ученики

Министр рассказал, что эти неизвестные просят встречи с ними.

Они говорят: "Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встрече. Юристы МОН уже прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы,

– написал глава МОН.

Он добавил, что последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488.

"Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной Министерства образования, номера которых опубликованы на официальном сайте", – отметил Шкарлет. Поэтому всем, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников, стоит обращаться по указанным номерам. Их можно найти по ссылке.

Похожая ситуация была у других чиновников

Главный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что мошенники выманивают деньги у украинцев, прикрываясь его именем. Так, жертве звонит с фейкового телеграмм-аккаунта якобы сам Ляшко и просит срочно помочь.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов также предупредил, что от его имени неизвестные звонят в различные учреждения с просьбой перечислить средства или сделать кадровые перестановки. Или поступали анонимные письма с откровенно лживой информацией лично о нем.

Что известно о таком мошенничестве

Подобный метод является распространенным способом телефонных мошенников заставить человека отдать деньги. Например, самый стандартный метод их "работы": позвонить жертве и рассказать, что его близкий попал в беду, а чтобы все "замять", нужно перевести деньги.

В частности, мошенник может притвориться работником банка, сотрудником пенсионного или другого фонда, правоохранителем, волонтером и тому подобное. Также мошенники могут пытаться обмануть вас с помощью сообщений о неожиданных выигрышах, надбавки к пенсии, социальных выплатах.

Запомните, что не надо переводить деньги неизвестным людям, ни при каких условиях не сообщайте секретные реквизиты своей банковской карты. Если вы все-таки указали секретные данные своей карты, надо немедленно заблокировать ее (позвонить в банк или сделать это на его сайте) и обращайтесь в полицию.