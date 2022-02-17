36-летний Андре Хименес Барбос должен был получить 25 лет лишения свободы. Однако его приговорили к шести годам заключения с правом условно-досрочного освобождения после отбытия одного года.

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Австралийские правоохранители выяснили, что Барбоса имел собственное образовательное агентство Max Study, которое якобы незаконно помогало иностранным студентам находить курсы и подавать заявки на получение визы.

Мошенник вел бизнес через программы для обмена мгновенными сообщениями, зарегистрированными на другие имена, а сообщения в них удалялись через минуту после их отправки.

Барбоса рассказал следователям, как и куда он переводил деньги, а также подтвердил, что знал о нелегальном происхождении средств.

Андре Хименес Барбос / Фото Brisbane Times

Мошенник перевел более 914 тысяч долларов на аккаунты казино The Star Casino и Treasury Casino в Австралии. Он также 14 раз ездил в Новую Зеландию, где внес 90 тысяч долларов в казино SkyCity в Окленде, а затем перевел более 720 тысяч долларов назад на свои австралийские счета.

Сначала мужчина предлагал услуги студентам для оплаты курса или отправки денег в Бразилию. К нему обращались неизвестные лица, желавшие перевести значительные суммы до 100 тысяч долларов на счета в Бразилии,

– говорится в постановлении суда.

Известно, что у подсудимого осталось двое маленьких детей от гражданки Чехии. После его ареста она забрала детей в Чехию, куда Барбоса планировал переехать после освобождения.

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