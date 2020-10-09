Факультет университета Драгоманова в Киеве закрыли на карантин
На факультете информатики Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве ввели карантин. Все из-за вспышки коронавируса накануне.
О каратине сообщили в решении руководства факультета, информирует "РБК-Украина".
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Ученый совет решил, что карантин пока продлится с 12 до 21 октября. Обучение будет проходить согласно расписанию, однако в дистанционном режиме.
Пока не известно, сколько именно студентов заболели коронавирусом.
К слову, накануне студентов КНУ имени Тараса Шевченко тоже отправили на карантин, который продлится с 8 по 23 октября. Кроме того, в Киеве на дистанционное обучение перевели 5 школ. Всего в столице COVID-19 обнаружили у 454 школьников и 349 учителей.