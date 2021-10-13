Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал инициативу Минздрава об объявлении досрочных осенних каникул в школах. Они рекомендуют начать осенние каникулы уже с этого понедельника, 18 октября.

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По его словам, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже поддержала предложение Минздрава рекомендовать Минобразования обратиться в областные госадминистрации с предложением переноса осенних каникул с 25 на 18 октября 2021 года.

Почему стоит отправить учеников на каникулы раньше

Ляшко уверен, что отправка школьников на досрочные каникулы уменьшит количество не обязательных социальных контактов.

Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавируса путем уменьшения активности граждан и количества не обязательных социальных контактов,

– отметил министр здравоохранения.

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к по меньшей мере на 15% снижение заболеваемости уже за 5 дней после принятия этого решения.

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Так, те учителя, которые до 7 ноября не вакцинируются, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

К слову, отправить школьников на каникулы раньше заранее решили в Харькове, Виннице, Хмельницком, а также в Ивано-Франковске, Херсоне, Кропивницком и Сумах.