Евросоюз приостанавливает участие России в грантовых программах

Европейский Союз ввел санкции против России в ответ на жестокую агрессию против Украины. В частности, в рамках 5-го пакета санкций Еврокомиссия приостанавливает участие российских государственных учреждений и органов в текущих грантовых соглашениях.

Также россиянам не выплатят гранты в рамках программы ЕС Erasmus+.

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Теперь Россия не сможет участвовать в выполнении публичных контрактов и использовании европейских средств.

Кроме того, ЕС ввел ограничение финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или подконтрольным РФ организациям по программам ЕС, "Евратом" и государств-членов ЕС.

Еврокомиссия приостанавливает участие российских органов или связанных с ними учреждений во всех грантовых соглашениях, а также все платежи в рамках программ Horizon 2020, Horizon Europe и т.д. По этим программам не будут заключаться новые контракты с представителями РФ.

В то же время Еврокомиссия объявила о мерах поддержки украинских студентов, молодежи, учителей и педагогов в эти сложные времена. Новые мероприятия обеспечат максимальную гибкость реализации проектов с участием украинских студентов и работников вузов.

Кстати, из-за войны России с Украиной Министерство образования окончательно прекратило действие всех соглашений с РФ по взаимному признанию дипломов об образовании и ученых званиях. О каких именно сделках идет речь – читайте по ссылке.

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